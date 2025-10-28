Опалювальний сезон на Харківщині можна починати – КМУ та Синєгубов (документ)
Розпорядження про старт опалювального сезону на Харківщині начальник ХОВА Олег Синєгубов підписав 28 жовтня.
Цей документ опублікований на сайті обласної військової адміністрації. Розпорядження має рекомендаційний характер для керівників на місцях.
Тобто військові адміністрації населених пунктів та органи місцевого самоврядування мають своєю чергою ухвалити рішення про пуск теплоносія виходячи з температурного режиму. Опалювальний сезон необхідно розпочати після того, як три доби поспіль середньодобова температура буде не вищою за 8 градусів тепла.
Насамперед батареї мають нагрітися в закладах охорони здоров’я, соцзахисту населення з постійним перебуванням людей, а також освіти, де діти навчаються офлайн або у комбінованому форматі.
Опалювальний сезон сьогодні офіційно стартував по всій Україні, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її даними, вже понад 55% об’єктів соціальної сфери — дитячих садків, лікарень, шкіл — під’єднано до тепла. У 13 регіонах тепло частково подається і до житлових будинків. Інші області — поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов.
“Росія системно та послідовно атакує нашу енергетичну та теплову інфраструктуру. Але попри це технічна готовність комунальних підприємств і злагоджена робота всіх профільних відомств дозволяє розпочати опалювальний сезон. Понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 км теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров”, – пише Свириденко.
Нагадаємо, 17 жовтня МГ “Об’єктив” повідомляла, що у Харкові почали підключати опалення. Поки що – за заявками обігрівають пологові будинки. Також комфортну температуру постійно підтримують у підземних школах. Там встановлена система вентиляції та кондиціювання. Про терміни включення опалення у будинках харків’ян у мерії не інформували. У ХОВА та міськраді лише нагадали про умови для цього: три доби поспіль температура не повинна перевищувати 8 градусів тепла.
Новини за темою:
