Live

Харьковщина – в тройке лидеров: сколько иностранцев имеют бизнес в регионе

Общество 14:02   20.05.2026
Виктория Яковенко
Харьковщина – в тройке лидеров: сколько иностранцев имеют бизнес в регионе Фото: «Опендатабот»

В Харьковской области зарегистрированы 3506 предпринимателей с иностранным гражданством. Это второй показатель по стране, сообщает ресурс «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

«В общем 21967 предпринимателей с иностранным гражданством насчитывается сейчас в Украине. В среднем, с начала полномасштабного в год открывается 1896 дел гражданами других стран», — говорится в сообщении.

Больше всего ФЛП-предпринимателей насчитывается в Киеве – 5216.

«Больше всего среди предпринимателей граждан Российской Федерации – каждый пятый иностранец-флп (4593). Следуют граждане Вьетнама (1994), Азербайджана (1635), Узбекистана (1469) и Молдовы (1118). В общем почти половина иностранцев с собственным делом происходят из этих 5 стран», — отметили аналитики.

Чаще всего иностранцы в Украине работают в сфере розничной торговли — 6346 ФЛП. Популярными остаются складская деятельность, оптовая торговля, а также ІТ-сфера.

Читайте также: Гранты до 16 млн: кто из харьковчан может получить деньги на бизнес в 2026-м

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Град, сильный ветер и гроза: опасная погода идет на Харьковщину
Град, сильный ветер и гроза: опасная погода идет на Харьковщину
20.05.2026, 09:17
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, атаки РФ
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, атаки РФ
20.05.2026, 14:05
Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
20.05.2026, 13:31
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
20.05.2026, 06:00
Двое парней ворвались в дом к паре, украли мотоцикл и надругались над женщиной
Двое парней ворвались в дом к паре, украли мотоцикл и надругались над женщиной
20.05.2026, 11:19
Более 300 БпЛА выпустил враг на Харьков с начала года, сколько долетело FPV
Более 300 БпЛА выпустил враг на Харьков с начала года, сколько долетело FPV
20.05.2026, 14:40

Новости по теме:

14.10.2025
Открывают ли иностранцы бизнес на Харьковщине: инфографика
24.04.2025
Представители четырех стран и ООН побывали на месте «прилета» в Харькове 📷
04.08.2024
Россияне и иностранцы ссорятся из-за расы и религии на Харьковском направлении
02.09.2023
Мошенники из саll-центра в Харькове выманивали деньги у иностранцев
19.09.2022
Оккупанты четыре месяца пытали граждан Шри-Ланки: подробности от прокуратуры


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковщина – в тройке лидеров: сколько иностранцев имеют бизнес в регионе», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 14:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области зарегистрированы 3506 предпринимателей с иностранным гражданством.".