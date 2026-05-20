Харьковщина – в тройке лидеров: сколько иностранцев имеют бизнес в регионе
В Харьковской области зарегистрированы 3506 предпринимателей с иностранным гражданством. Это второй показатель по стране, сообщает ресурс «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра.
«В общем 21967 предпринимателей с иностранным гражданством насчитывается сейчас в Украине. В среднем, с начала полномасштабного в год открывается 1896 дел гражданами других стран», — говорится в сообщении.
Больше всего ФЛП-предпринимателей насчитывается в Киеве – 5216.
«Больше всего среди предпринимателей граждан Российской Федерации – каждый пятый иностранец-флп (4593). Следуют граждане Вьетнама (1994), Азербайджана (1635), Узбекистана (1469) и Молдовы (1118). В общем почти половина иностранцев с собственным делом происходят из этих 5 стран», — отметили аналитики.
Чаще всего иностранцы в Украине работают в сфере розничной торговли — 6346 ФЛП. Популярными остаются складская деятельность, оптовая торговля, а также ІТ-сфера.
Категории: Общество, Харьков; Теги: иностранцы, предприниматели, харьковщина;
Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 14:02;