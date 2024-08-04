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Россияне и иностранцы ссорятся из-за расы и религии на Харьковском направлении

Мир 22:20   04.08.2024
Оксана Якушко
Россияне и иностранцы ссорятся из-за расы и религии на Харьковском направлении

Жители Белгорода сообщили, что в городе увеличилось количество военной техники нероссийского производства и военных-иностранцев африканского и среднеазиатской внешности, сообщили в ОТГВ «Харьков».

Форма иностранцев несколько отличается от русских военных по фасону и по цвету.

В ОТГВ «Харьков» предполагают, что среди иностранцев есть часть иностранных студентов из белгородских вузов (начиная с третьего курса) – выходцев из Африки. Им предлагают денежные выплаты и, по желанию, скорейшее получение российского гражданства. В случае отказа иностранцам угрожают переездом в отдаленные российские регионы или депортацией.

«Участвовать в боевых действиях на Харьковском направлении иностранцы преимущественно отказываются. Также отмечают нередкие случаи конфликтов между ними и российскими военнослужащими на религиозной, расовой и этнической почве», — отметили в ОТГВ «Харьков».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 22:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Белгорода сообщили, что в городе увеличилось количество военной техники нероссийского производства и военных-иностранцев африканского и среднеазиатской внешности, сообщили в ОТГВ «Харьков».".