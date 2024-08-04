Египтяне воюют за РФ на Харьковском направлении

На Харьковском направлении россияне передали часть позиций, которые ранее занимали штурмовики, танковым подразделениям, сообщает ОТГВ «Харьков».

В Волчанске россияне активизировали воздушную разведку с помощью БПЛА, и перемещают личный состав. Отдельные позиции россиян от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады передали подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города. В бои россияне привлекают иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта.

У села Глубокое россияне переместили личный состав на боевые позиции.

Возле населенного пункта Лозовая Рудка (рф) россияне провели эвакуацию своих безвозвратных потерь.

За прошедшие сутки произошло 6 боев.

Враг нанес в направлении позиций наших войск 1 ракетный и 5 авиационных ударов, использовав 9 КАБов.

Оккупанты также нанесли 39 ударов дронами-камикадзе и 487 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

В течение текущих суток идут 4 боя возле населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Потери россиян (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 99 человек.

Также враг потерял на Харьковском направлении уничтоженными и поврежденными 38 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 боевая бронированная машина,

1 танк

11 артиллерийских систем,

6 автомобилей,

3 единицы специальной техники,

16 БпЛА.

Уничтожено:

56 укрытий личного состава противника,

1 пункт хранения боеприпасов.