Ухудшилась обстановка на Харьковском направлении: ВСУ сообщили, где именно
Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона сообщил, что враг опять пытался штурмовать Сотницкий Казачок на Харьковском направлении.
«Ухудшилась обстановка в районе населенного пункта Сотницкий Казачок. Там противник пытался штурмовать позиции Сил обороны. Ему был нанесен урон, и сейчас он отступает», — проинформировал Саранцев.
При этом он отметил, что ВС РФ усиливают на своей территории боевые посты, средства связи и систему управления в районе Сотницкого Казачка. Также оккупанты усиливают личный состав, который воюет на Волчанском направлении.
«Враг, как и в предыдущие дни, основные усилия концентрирует в направлении населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Сейчас наиболее интенсивные бои продолжаются именно в Волчанске. Здесь в течение последних дней враг сконцентрировал больше своих усилий, проводит ротации личного состава, привлекает дополнительный личный состав, то есть наращивает свой наступательный потенциал для возможных дальнейших штурмовых действий», — сообщил спикер ОТГВ «Харьков».
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В частности, по его информации в район села Старица сейчас перемещают оккупантов из Луганской области — 22-й мотострелковый батальон.
Саранцев описал стандартную тактику захватчиков в Волчанске.
«Враг пытается проводить свои штурмовые действия в центральной и северной части города. Атакует кое-где в лоб. Людей он особо не жалеет. В темное время суток там замечено единичное перемещение личного состава. То есть люди перемещаются либо поодиночке, либо совсем маленькими группами, концентрирующимися в определенном районе. Как правило, это какой-то подвал или может быть какое-нибудь разрушенное здание, в котором можно еще некоторое время находиться. Там они собираются, и уже после проведения артиллерийской подготовки или авиационного удара выступают на штурм наших позиций», — поделился представитель ОТГВ «Харьков».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, волчанск, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", саранцев, Сотницкий Казачок, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 16:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона сообщил, что враг опять пытался штурмовать Сотницкий Казачок на Харьковском направлении".