Терехов: о состоянии раненых в Харькове после удара КАБами и атаки на детсад

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что один из пострадавших после утренних «прилетов» КАБов находится в критическом состоянии.

«Повреждены здания, повреждена металлобаза. Кроме этого, пострадали более 20 автомобилей. Это было абсолютно гражданское предприятие, никакого военного значения оно не имеет. Кроме этого, пострадали жилые дома, многоэтажки, которые расположены рядом с промышленной зоной», — отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 11:00. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что областной центр атаковали шесть КАБов. Все попадания – в Индустриальном районе, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» горели два гаражных бокса и автомобиля на общей площади 150 м кв. По последним данным, пострадали десять человек.

Терехов также рассказал о состоянии пострадавших после атаки БпЛА на детсад 22 октября. По его данным, шесть человек находятся в больнице, у них ранения разной степени тяжести.

Напомним, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове 22 октября. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: идет атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие. Всех 48 детей эвакуировали. Вечером стало известно, что один ребенок из садика пострадал, пятилетняя девочка. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Шляхрембуд» — он погиб. Еще девять человек — трое мужчин и шесть женщин — пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырех пострадавших госпитализировали. Повреждения получили по меньшей мере 11 зданий. На каких основаниях работал детсад – выяснит следствие, прокомментировал Терехов.