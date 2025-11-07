У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)

Вранці 7 листопада автори проєкту Deep State оновили карти бойових дій у Харківській області, де вказали просування ворога на Південно-Слобожанському напрямку.

Так, за інформацією аналітиків, росіяни просунулися на північ від Приліпки. Населений пункт розташований на південному заході від Вовчанська.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що другий день поспіль окупанти просуваються в районі Вовчанська. Про це повідомляли аналітики Інституту вивчення війни. Однак, зазначали експерти, просування ЗС РФ – незначне.

А напередодні, 6 листопада, експерти ISW розповіли про просування російських військ до траси Т-2104 Вовчанськ-Чугунівка у південній частині Вовчанська.