Live

У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)

Україна 11:20   07.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти) Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 7 листопада автори проєкту Deep State оновили карти бойових дій у Харківській області, де вказали просування ворога на Південно-Слобожанському напрямку. 

Так, за інформацією аналітиків, росіяни просунулися на північ від Приліпки. Населений пункт розташований на південному заході від Вовчанська.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що другий день поспіль окупанти просуваються в районі Вовчанська. Про це повідомляли аналітики Інституту вивчення війни. Однак, зазначали експерти, просування ЗС РФ – незначне.

А напередодні, 6 листопада, експерти ISW розповіли про просування російських військ до траси Т-2104 Вовчанськ-Чугунівка у південній частині Вовчанська.

Читайте також: Зеленський повідомив про удари по Лозовій, люди залишилися без світла

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)
У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)
07.11.2025, 11:20
Новини Харкова — головне 7 листопада: атака на Чугуїв, ворог знов просунувся
Новини Харкова — головне 7 листопада: атака на Чугуїв, ворог знов просунувся
07.11.2025, 11:41
ISW: другий день поспіль окупанти просуваються у Вовчанську
ISW: другий день поспіль окупанти просуваються у Вовчанську
07.11.2025, 07:16
Понад два десятки штурмів РФ відбили українські захисники – Генштаб
Понад два десятки штурмів РФ відбили українські захисники – Генштаб
07.11.2025, 08:11
Сьогодні 7 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 листопада 2025: яке свято та день в історії
07.11.2025, 06:00
У ДСНС показали наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
У ДСНС показали наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
07.11.2025, 09:02

Новини за темою:

28.10.2025
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу
20.10.2025
Ворог просунувся в Куп’янську та Вовчанську – DeepState
02.10.2025
Росіян фіксують у різних частинах Куп’янська, ходять у цивільному – DeepState
26.09.2025
Ворог продовжує просочуватись у Куп’янськ, його фіксують в центрі – DeepState
18.09.2025
РФ захоплює території на Куп’янщині – Deep State оновили карти


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Deep State підтвердили успіхи РФ на півночі від Харкова (карти)», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 11:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 7 листопада автори проєкту Deep State оновили карти бойових дій у Харківській області, де вказали просування ворога на Південно-Слобожанському напрямку. ".