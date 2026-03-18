«Ситуация усложнилась»: Машовец рассказал, где на Харьковщине застряла РФ

На Южно-Слобожанском направлении ситуация для прорвавшихся групп противника усложнилась из-за контратак Сил обороны в районе Прилипки. На Купянском направлении попытки РФ прорваться в Заосколье и к Купянску-Узловому заблокированы.

Об этом в эфире NEMYRIALIVE рассказал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

По его словам, на Южно-Слобожанском направлении продолжаются бои в районах Кирпичного, Синельниково, Вильчи и Лимана. Противник пытается удержать мелкие пехотные группы, прорвавшиеся к Графскому и Симоновке.

«Ситуация с этими прорвавшимися группами у них усложнилась, потому что ВСУ некоторое время назад провели контратакующие действия в районе Прилипки, сузили этот коридор. Материально-техническое снабжение этих групп фактически осуществляется по простреливаемому с двух сторон коридору», — отметил Машовец.

Он добавил, что противник пока не может продвинуться на юг вдоль восточного берега Северского Донца, чтобы создать условия для движения основных сил по направлению Волчанск — Белый Колодезь.

На Купянском направлении 6-я общевойсковая армия РФ проводит спорадические штурмовые действия на плацдарме на реке Оскол — в направлениях Колодезного и Амбарного. При этом попытки прорваться в Заосколье и вдоль западного берега Оскола заблокированы. Усилия 47-й танковой дивизии прорваться к Купянску-Узловому также успеха не имеют.

Отдельные группы инфильтрации фиксируются в районе Песчаного и северо-восточнее Ковшаровки.

На направлении на Боровую 4-я танковая дивизия РФ удерживает часть дороги из Боровой на Загрызово и фактически прижала к Осколу подразделения СОУ, обороняющиеся в районе Богуславки.