«У россиян есть план»: защитники Купянщины рассказали о цели РФ до конца марта

Россияне ставят перед собой задачу — до конца месяца вытеснить защитников 33-й отдельной механизированной бригады с позиций на Купянском направлении, рассказал в эфире нацмарафона офицер отдела коммуникаций 33-й ОМБр Назар Войтенков.

По его словам, разведка бригады получила данные о планах противника.

«Очевидно, что для них это интересный сектор для ударов. Кроме того, по предварительным данным, полученным отделением разведки нашей бригады, у россиян есть определенный план до конца месяца вытеснить наши подразделения из полосы нашей обороны», — отметил Войтенков.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он подчеркнул, что о серьезности намерений свидетельствуют потери противника. Только за время пребывания бригады в Купянском районе уничтожено более 60 российских военных. Во время одного штурма оккупанты могут терять около 20 человек. Противник пытается вклиниваться в межпозиционное пространство. Войтенков привел пример: разведка обнаружила трехэтажный дом, где скопился личный состав РФ.

«Одной FPV-шкой залетели и разнесли весь дом, и больше они оттуда не вышли», — рассказал офицер.

За последние несколько дней защитники уничтожили ещё десятерых россиян, которые пытались продвигаться в секторе бригады. Активность врага фиксируется также севернее, в районе Купянска-Вузлового. Войтенков подчеркнул, что украинские защитники действуют совместно с подчиненными подразделениями, применяя комбинированные атаки: артиллерию, FPV-дроны на оптоволокне, которые поражают цели на расстоянии 20–30 км.

«Мы держим россиян на расстоянии от нашей полосы обороны и, собственно, создали некую «килл-зону», в которой они исчезают. Есть лесополосы, в которых нет никаких точек закрепления для россиян, то есть мест, где они могли бы укрыться и дождаться следующих указаний командира. Они просто вынуждены идти вперед и либо гибнут из-за того, что мы их обнаруживаем, либо не выживают из-за того, что просто не могут дойти из-за отсутствия воды, продовольствия и поддержки со стороны своего тыла», — подытожил Войтенков.