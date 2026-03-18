Live

Где сегодня, 18 марта, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:48   18.03.2026
Виктория Яковенко
Где сегодня, 18 марта, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток оккупанты штурмовали в Харьковской области 15 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка. Два боя продолжаются.

На Купянском направлении россияне восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка. Здесь идет один бой.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 101 атаку, отметили в Генштабе.

Напомним, в облуправлении СБУ сообщили, что задержали предполагаемого агента РФ, который мог помогать врагу готовить удар по одной из самых больших ТЭС в Украине. По версии следствия, вероятный предатель – житель Чугуевского района, ранее работавший электросварщиком на этой же ТЭС.

Автор: Виктория Яковенко
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня, 18 марта, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 16:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток оккупанты штурмовали в Харьковской области 15 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".