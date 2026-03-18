Где сегодня, 18 марта, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
С начала суток оккупанты штурмовали в Харьковской области 15 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка. Два боя продолжаются.
На Купянском направлении россияне восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка. Здесь идет один бой.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 101 атаку, отметили в Генштабе.
Напомним, в облуправлении СБУ сообщили, что задержали предполагаемого агента РФ, который мог помогать врагу готовить удар по одной из самых больших ТЭС в Украине. По версии следствия, вероятный предатель – житель Чугуевского района, ранее работавший электросварщиком на этой же ТЭС.
Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 16:48;