Де сьогодні, 18 березня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

З початку доби окупанти штурмували у Харківській області 15 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку росіяни вісім разів атакували у бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка. Тут триває один бій.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 101 атаку, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, в облуправлінні СБУ повідомили, що затримали ймовірного агента РФ, який міг допомагати ворогові готувати удар по одній із найбільших ТЕС в Україні. За версією слідства, ймовірний зрадник – мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій же ТЕС.

  Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 16:48;

