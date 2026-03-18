“У росіян є план”: захисники Куп’янщини розповіли про мету РФ до кінця місяця

Росіяни ставлять перед собою завдання – до кінця місяця витіснити оборонців 33-ї окремої механізованої бригади з позицій на Куп’янському напрямку, розповів в етері нацмарафону офіцер відділу комунікацій 33-ї ОМБр Назар Войтенков.

За його словами, розвідка бригади отримала дані про плани супротивника.

“Очевидно, що для них це цікавий сектор для ударів. Крім того, за попередніми даними, а саме даними, які отримало відділення розвідки нашої бригади, у росіян є певний план до кінця місяця витіснити наші підрозділи зі смуги нашої оборони”, — зазначив Войтенков.

Він наголосив, що про серйозність намірів свідчать втрати ворога. Лише за час перебування бригади на Куп’янщині знищено понад 60 російських військових. Під час одного штурму окупанти можуть втрачати близько 20 осіб. Супротивник намагається вклинюватися в міжпозиційний простір. Войтенков навів приклад: розвідка виявила триповерховий будинок, де накопичився особовий склад РФ.

“Однією FPV-шкою залетіли і склали весь будинок, і більше вони звідти не вийшли”, — розповів офіцер.

За останні кілька днів оборонці знищили ще 10 росіян, які намагалися просуватися в секторі бригади. Активність ворога фіксується також північніше, у районі Куп’янська-Вузлового. Войтенков підкреслив, що українські захисники діють спільно з підпорядкованими підрозділами, застосовуючи комбіновані атаки: артилерію, FPV-дрони на оптоволокні, які дістають цілі на відстані 20–30 км.

“Ми тримаємо на відстані росіян від нашої смуги оборони і, власне, створили таку собі “кілл-зону”, в якій вони зникають. Є лісосмуги, в яких немає жодних місць закріпу для росіян, тобто точок, де вони могли б переховатися і дочекатися на наступні вказівки командира. Вони просто мусять іти вперед і або вони вмирають через те, що ми їх виявляємо, або не виживають через те, що просто не можуть дійти за відсутністю води, харчів і підтримки від свого тилу”, — підсумував Войтенков.