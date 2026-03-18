«Ситуація ускладнилася»: Машовець розповів, де на Харківщині застрягла РФ

На Південно-Слобожанському напрямку ситуація для груп супротивника, що прорвалися, ускладнилася через контратаки Сил оборони в районі Приліпки. На Куп’янському напрямку спроби РФ прорватися до Заоскілля та до Куп’янська-Вузлового заблоковані.

Про це в етері NEMYRIALIVE розповів оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

За його словами, на Південно-Слобожанському напрямку тривають бої в районах Цегельного, Синельникового, Вільчі та Лимана. Супротивник намагається втримати малі піхотні групи, які прорвалися до Графського та Симинівки.

«Ситуація з цими групами, що прорвалися, у них ускладнилася, тому що ЗСУ деякий час тому провели контратакувальні дії в районі Приліпки, звузили цей коридор. Матеріально-технічне постачання цих груп фактично здійснюється по коридору, що прострілюється з двох сторін», — зазначив Машовець.

Він додав, що супротивник поки що не може просунутися на південь уздовж східного берега Сіверського Дінця, щоб створити умови для руху основних сил за напрямком Вовчанськ — Білий Колодязь.

На Куп’янському напрямку 6-та загальновійськова армія РФ проводить спорадичні штурмові дії на плацдармі на річці Оскіл – у напрямках Колодязного та Амбарного. При цьому спроби прорватися в Заоскілля та вздовж західного берега Осколу заблоковані. Зусилля 47-ї танкової дивізії прорватися до Куп’янська-Вузлового також успіху не мають.

Окремі групи інфільтрації фіксуються в районі Піщаного та на північний схід від Ківшарівки.

На напрямку на Борову 4-та танкова дивізія РФ утримує частину дороги з Борової на Загризове і фактично притиснула до Осколу підрозділи СОУ, що обороняються в районі Богуславки.