«Ситуація ускладнилася»: Машовець розповів, де на Харківщині застрягла РФ
На Південно-Слобожанському напрямку ситуація для груп супротивника, що прорвалися, ускладнилася через контратаки Сил оборони в районі Приліпки. На Куп’янському напрямку спроби РФ прорватися до Заоскілля та до Куп’янська-Вузлового заблоковані.
Про це в етері NEMYRIALIVE розповів оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.
За його словами, на Південно-Слобожанському напрямку тривають бої в районах Цегельного, Синельникового, Вільчі та Лимана. Супротивник намагається втримати малі піхотні групи, які прорвалися до Графського та Симинівки.
«Ситуація з цими групами, що прорвалися, у них ускладнилася, тому що ЗСУ деякий час тому провели контратакувальні дії в районі Приліпки, звузили цей коридор. Матеріально-технічне постачання цих груп фактично здійснюється по коридору, що прострілюється з двох сторін», — зазначив Машовець.
Відео: NEMYRIALIVE
Він додав, що супротивник поки що не може просунутися на південь уздовж східного берега Сіверського Дінця, щоб створити умови для руху основних сил за напрямком Вовчанськ — Білий Колодязь.
На Куп’янському напрямку 6-та загальновійськова армія РФ проводить спорадичні штурмові дії на плацдармі на річці Оскіл – у напрямках Колодязного та Амбарного. При цьому спроби прорватися в Заоскілля та вздовж західного берега Осколу заблоковані. Зусилля 47-ї танкової дивізії прорватися до Куп’янська-Вузлового також успіху не мають.
Окремі групи інфільтрації фіксуються в районі Піщаного та на північний схід від Ківшарівки.
На напрямку на Борову 4-та танкова дивізія РФ утримує частину дороги з Борової на Загризове і фактично притиснула до Осколу підрозділи СОУ, що обороняються в районі Богуславки.
Читайте також: “У росіян є план”: захисники Куп’янщини розповіли про мету РФ до кінця місяця
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Вовчанск, Константин Машовец, куп'янск, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Ситуація ускладнилася»: Машовець розповів, де на Харківщині застрягла РФ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 21:21;