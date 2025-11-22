План Трампа, брехня Герасимова та обстріли Харківщини – огляд фронту (відео)

Який зв’язок між планом Трампа, брехнею Герасимова та обстрілами Харківщини. У Куп’янську ЗСУ шукають тих, хто їх ніби оточив. Машовець попередив про загрозу для Вовчанська. Синєгубов пояснив, чому Харків зі світлом, а область – у темряві. Про злочини РФ, дії оборонців на Харківщині та ситуацію в енергетиці – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Менше боїв – більше вигадок. Під таким лозунгом минув тиждень на фронті на Харківщині. За даними зведень Генштабу ЗСУ, інтенсивність російських атак знизилася. Якщо минулого тижня їх було не менш як двадцять на добу, нині – на рівні десяти – п’ятнадцяти. Кількість боїв приблизно рівна на двох напрямках – Куп’янському та Південно-Слобожанському. Аналітики проєкту DeepState підтвердили просування окупантів поблизу села Борівська Андріївка на південному сході області. А вже в суботу поінформували, що військові РФ захопили два села у прикордонні Харківщини – Одрадне й Бологівку, а також просунулися поблизу селища Дворічанське. Крім того, ворог посилив терор проти цивільних та інформаційну війну.

<br />

«Мирний» план Трампа

Росіяни пропихають свої забаганки в черговий так званий «мирний план» Трампа. Перемовини супроводжуються хвилею витоків у ЗМІ та гучних фейкових заяв російського командування щодо стану справ на фронті. А також – масовими вбивствами цивільних в Україні. ЗМІ публікують схожі варіації 28 пунктів нового плану Трампа, який знову більше схожий на план Росії. За даними «Радіо Свобода», план передбачає визнання Криму, Донеччини та Луганщини де-факто російськими. Фронт на Херсонщині та Запоріжжі нібито мають «заморозити» на лінії зіткнення. У переліку забаганок – закріплення Україною в Конституції неприєднання до НАТО, обмеження чисельності ЗСУ тощо. Попри те, що офіційно в Україну проєкт подібного плану ще не надходив, національна дипломатія вже реагує на витоки. Заяву, що позначила «червоні лінії», виголосила в.о. постійного представника України при ООН Христина Гайовишин. Дипломатка наголосила: Україна ніколи не визнає російськими тимчасово окуповані українські території; не прийме обмежень чисельності ЗСУ; не погодиться на посягання на суверенітет, а саме – право обирати, до якого альянсу приєднатися. Також Гайовишин заявила, що Україна «не винагороджуватиме геноцидні наміри, які лежать в основі російської агресії, підривом нашої ідентичності, включно з нашою мовою».

Байки генерала Герасимова

Поки в інформаційному просторі вирує чергова буря імені Трампа та Путіна, експерти все частіше припускають: пункти плану у витоках – лише максималістські вимоги Росії. Це традиційна тактика РФ: видавати свої бажання за узгоджені рішення та тиснути на психіку опонентів усіма можливими способами. А також – намагатися переконати своїх візаві в наявності в себе набагато кращих карт, ніж є насправді. Усі ці елементи російської тактики наразі максимально задіяні. Саме в цьому контексті слід розглядати різке підняття ставок в інформаційній війні. На цьому тижні в атаку пішли вже не рядові пропагандисти загарбників, а особисто диктатор Путін і начальник його Генштабу генерал Герасимов. Той днями вдруге «освободил Купянск» і «окружил» там ЗСУ. Вдруге – адже ще в серпні цього року Герасимов про подібні фейкові успіхи вже звітував. Сценку про «освобождение Купянска и 80% Волчанска» ключові актори потьомкінського театру розіграли 20 жовтня. У цей день відбулася показова нарада в одному із командних пунктів російського угруповання військ «Запад». Герасимов звітував про нібито захоплені території. Путін заявив про оточення в Куп’янську «до 15 батальйонів ЗСУ». У Генштабі ЗСУ назвали інформацію перших осіб РФ «дешевою провокацією» та підкреслили: Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України.

Олег Синєгубов, начальник ХОВА

Просування ворога по самому місту Куп’янську не зафіксовано наразі. Тобто ситуація там більш-менш стабільна. Те, що один з прізвищ заявив таку інформацію, вона є недостовірною. Це точно. І ніякого захоплення або оточення міста Куп’янська немає.

Захисники України з місця продемонстрували, як розшукують по будинках та лісах ворогів, які нібито їх оточили.

воїн 10-го армійського корпусу ЗСУ

Сьогодні, 16 листопада, проводили зачистку свиноферми, бо була інформація, що тут знаходиться ворог. Свиноферму прочистили, всі підвали зачищені, ангари пройдені. Навколо також ліс пройшли, зачистили. Ворога не знайдено, інформація – ІПсО.

Аналітики американського Інституту вивчення війни так само спростували заяви Путіна та Герасимова. Щобільше – посилалися при цьому не тільки на фото та відео з відкритих джерел, але й на обурення «Z-телеграму». Поки Путін на словах бере в оточення десятки батальйонів, його блогери з місць інформують, що з вересня на Куп’янському напрямку загинули понад 300 окупантів, а ще 80 відмовилися йти в м’ясні штурми. Одночасно в місті розгорнулася чергова хвиля самогубчих «прапоровтиків».

Костянтин Машовець, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив»

Минулого тижня вони активізували так званий “прапоровтик” у районі Куп’янська, дронами почали перекидати російські прапори, щоб вони їх розвішували, знімали на відео, передавали, викладали в інтернет і так далі. Таку інформаційно-пропагандистську акцію вони тут проводили.

Небезпека для захисників Вовчанська

Командування ЗСУ та українські військові аналітики спростовують «байки генерала Герасимова» не лише стосовно Куп’янська, але й Вовчанська. 80% міста не захоплені, наголосили Генштаб і ОТУ «Харків». Проте небезпечне просування росіян тут є, відзначив Костянтин Машовець.

Костянтин Машовець, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив»

Вони форсували Вовчу за двома напрямками, на захід від міста і в межах самого міста. І намагаються прорватися в район населених пунктів Синельникове, Цегельне, Вільча, Лиман. Щоб заблокувати комунікацію, яка з півдня йде і дозволяє в матеріально-технічному плані забезпечувати підрозділи та частини ЗСУ, які тут обороняються..

Черговий «мирний» терор

Крім «правильних» витоків у ЗМІ та фантастичних захоплень нових територій, ворог тисне на психіку українського суспільства та міжнародної спільноти черговими звірствами. Показовим став удар по житловому будинку в Тернополі. Російські терористи, просуваючи нібито «мирний» план, вбили три десятки цивільних людей. Обстріли Харкова й області також посилилися. На цьому тижні «прилітало» по умовно тилових містах. Для вбивства жителів Балаклії та Берестина окупанти «не пожалкували» балістичних «іскандерів».

Олег Синєгубов, начальник ХОВА

Вночі мали два ракетні удари по Балаклії. Попередньо, два «іскандери», один із них був фугасний, тобто касетний.

Удар по Балаклії забрав життя трьох людей. Ще 15 постраждали. Серед них – четверо підлітків від 12 до 17 років. Уже наступної ночі чотири «іскандери» вдарили по Берестину. Внаслідок цього обстрілу в лікарні померла від важких поранень 17-річна чемпіонка України та Європи з кікбоксингу Карина Бахур. Десятеро людей постраждали. Уже наступної ночі дісталося Харкову. По місту вдарили майже два десятки «шахедів».

Аміл Омаров, керівник Харківської обласної прокуратури

Починаючи з 00:00 Слобідський та Основ’янський райони міста Харкова зазнали повітряних атак з боку ворога. Були використані ударні БпЛА типу «Герань-2». Наразі встановлено 15 місць влучань, де продовжуються огляди місця подій та вилучаються уламки.

Ігор Терехов, мер Харкова

Було влучання 19 «шахедів», які впали біля житлових будинків. Трансформаторна підстанція постраждала, крамниця, автівки. Крім цього, розтрощено декілька тролейбусів. На жаль, по медичну допомогу звернулися 46 людей різних ступенів важкості. Хтось з них перебуває зараз у лікарні. Що стосується світла, то зараз фактично 40 тисяч абонентів знаходяться у Харкові без світла.

Нинішня російська тактика фактично нічим не відрізняється від поведінки ворога в попередні аналогічні періоди. Як тільки Путіну здавалося, що настав час «зірвати перемовний джекпот». Тож поки тема плану Трампа з десятку пунктів не зникне з порядку денного, українцям слід бути готовими до хвиль терору та потоку брехливої інформації про фронт.

Чому Харків світиться, а область у темряві

Загальний пригнічений стан суспільства наразі однозначно не покращується через суттєві відключення електрики. Причому в Харківській області все частіше лунає обурення через те, що світло обласному центру відключають значно обережніше, ніж громадам області. Чому це відбувається, пояснив начальник ХОВА. Він нагадав про розпорядження уряду ще понад річної давнини. Згідно з ним вимкнення електрики (за виключенням аварійних) не мають застосовувати до населених пунктів у 20-кілометровій зоні від кордону або лінії фронту.

Олег Синєгубов, начальник ХОВА

Чому в місті Харкові, наприклад, немає відключень, а в області є відключення. Ми знаємо, що є там відповідні розпорядження та документи, й 20-кілометрову зону від лінії фронту не відключають від електропостачання. Тому це пов’язано і з наявністю мереж, умовно кажучи, це виключно технічне питання, по-перше, ну і, друге, це 20-кілометрова зона. Тому, відповідно, Харків входить в цю 20-кілометрову зону.