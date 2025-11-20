Live

Ворог просунувся на Харківщині – DeepState підтвердив дані ISW (мапа)

Фронт 12:30   20.11.2025
Вікторія Яковенко
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState підтвердив дані ISW (мапа)

Сьогодні, 20 листопада, вдень проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. Аналітики інформують про успіхи армії РФ на Харківщині.

За даними осінтерів, окупанти просунулись біля села Борівська Андріївка в Ізюмському районі.

враг продвинулся на Харьковщине
Мапа DeepState

Нагадаємо, у зведенні 20 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) інформували, що окупанти просунулись на Борівському напрямку. «Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Борівської Андріївки», – зазначали в ISW.

Цього місяця проєкт DeepState вже повідомляв про просування росіян біля села Борівська Андріївка. Мапу у цьому районі оновлювали 4 листопада.

Читайте також: Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00

Автор: Вікторія Яковенко
