Ворог просунувся на Харківщині – DeepState підтвердив дані ISW (мапа)

Сьогодні, 20 листопада, вдень проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. Аналітики інформують про успіхи армії РФ на Харківщині.

За даними осінтерів, окупанти просунулись біля села Борівська Андріївка в Ізюмському районі.

Нагадаємо, у зведенні 20 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) інформували, що окупанти просунулись на Борівському напрямку. «Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Борівської Андріївки», – зазначали в ISW.

Цього місяця проєкт DeepState вже повідомляв про просування росіян біля села Борівська Андріївка. Мапу у цьому районі оновлювали 4 листопада.