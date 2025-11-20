Ворог просунувся на Харківщині – DeepState підтвердив дані ISW (мапа)
Сьогодні, 20 листопада, вдень проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. Аналітики інформують про успіхи армії РФ на Харківщині.
За даними осінтерів, окупанти просунулись біля села Борівська Андріївка в Ізюмському районі.
Нагадаємо, у зведенні 20 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) інформували, що окупанти просунулись на Борівському напрямку. «Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Борівської Андріївки», – зазначали в ISW.
Цього місяця проєкт DeepState вже повідомляв про просування росіян біля села Борівська Андріївка. Мапу у цьому районі оновлювали 4 листопада.
Читайте також: Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ворог просунувся на Харківщині – DeepState підтвердив дані ISW (мапа)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 12:30;