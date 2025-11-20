Live

Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00

Україна 08:15   20.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 20 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про 16 боїв у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 11 атак РФ біля Вовчанська та Синельникового.

А на Куп’янському – росіяни намагалися прорватися п’ять разів біля Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового та Шийківки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів застосувавши 52 ракети та 57 авіаційних ударів, скинувши 124 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 442 обстріли, з них 218 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 885 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.

Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
