Где наступал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб: данные на 08:00

Украина 08:15   20.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 20 ноября Генштаб ВСУ сообщил о 16 боях в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 11 атак РФ около Волчанска и Синельниково.

А на Купянском – россияне пытались прорваться пять раз возле Петропавловки, Песчаного, Новоосинового и Шейковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 52 ракеты и 57 авиационных ударов, сбросив 124 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 442 обстрела, из них 218 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 885 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.

Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
