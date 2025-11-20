Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState подтвердил данные ISW (карта)
Фото: DeepState
Сегодня, 20 ноября, днем проект DeepState обновил карту боевых действий. Аналитики информируют об успехах армии РФ на Харьковщине.
По данным осинтеров, оккупанты продвинулись возле села Боровская Андреевка в Изюмском районе.
Напомним, в сводке 20 ноября в Институте изучения войны (ISW) информировали, что оккупанты продвинулись на Боровском направлении. «Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Боровской Андреевки», — отмечали в ISW.
В этом месяце проект DeepState уже сообщал о продвижении россиян возле села Боровская Андреевка. Карту в этом районе обновляли 4 ноября.
Читайте также: Где наступал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб: данные на 08:00
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState подтвердил данные ISW (карта)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2025 в 12:30;