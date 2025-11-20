Live

Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState подтвердил данные ISW (карта)

Фронт 12:30   20.11.2025
Виктория Яковенко
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState подтвердил данные ISW (карта) Фото: DeepState

Сегодня, 20 ноября, днем ​​проект DeepState обновил карту боевых действий. Аналитики информируют об успехах армии РФ на Харьковщине.

По данным осинтеров, оккупанты продвинулись возле села Боровская Андреевка в Изюмском районе.

враг продвинулся на Харьковщине
Карта DeepState

Напомним, в сводке 20 ноября в Институте изучения войны (ISW) информировали, что оккупанты продвинулись на Боровском направлении. «Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Боровской Андреевки», — отмечали в ISW.

В этом месяце проект DeepState уже сообщал о продвижении россиян возле села Боровская Андреевка. Карту в этом районе обновляли 4 ноября.

Читайте также: Где наступал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб: данные на 08:00

Автор: Виктория Яковенко
