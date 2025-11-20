Live

ISW: с сентября РФ потеряла в Купянске 300 воинов, а новые не идут на штурм

Украина 10:03   20.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: с сентября РФ потеряла в Купянске 300 воинов, а новые не идут на штурм

В сводке 20 ноября в Институте изучения войны (ISW) проинформировали о трудностях ВС РФ на Купянском направлении. По данным аналитиков, с конца сентября армия врага потеряла в городе более 300 солдат. 

Теперь командование РФ отправило на штурм Купянска еще около сотни новых военных, однако, по данным российских блогеров, 80 человек отказались идти в атаку.

«Блогер отметил, что подразделения 7-й роты 1-го батальона жаловались на то, что дорога к линии фронта опасна из-за постоянных украинских ударов, и что многие военнослужащие отказываются разворачиваться. В Купянске осталось всего от 150 до 200 российских военнослужащих», – отметили в Институте изучения войны.

В целом, по оценке аналитиков, ситуация в Харьковской области стабильная. Но есть продвижение оккупантов на Боровском направлении.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Боровской Андреевки (к северо-востоку от Боровой)», – добавили в ISW.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
