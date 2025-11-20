ISW: с сентября РФ потеряла в Купянске 300 воинов, а новые не идут на штурм
В сводке 20 ноября в Институте изучения войны (ISW) проинформировали о трудностях ВС РФ на Купянском направлении. По данным аналитиков, с конца сентября армия врага потеряла в городе более 300 солдат.
Теперь командование РФ отправило на штурм Купянска еще около сотни новых военных, однако, по данным российских блогеров, 80 человек отказались идти в атаку.
«Блогер отметил, что подразделения 7-й роты 1-го батальона жаловались на то, что дорога к линии фронта опасна из-за постоянных украинских ударов, и что многие военнослужащие отказываются разворачиваться. В Купянске осталось всего от 150 до 200 российских военнослужащих», – отметили в Институте изучения войны.
В целом, по оценке аналитиков, ситуация в Харьковской области стабильная. Но есть продвижение оккупантов на Боровском направлении.
«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Боровской Андреевки (к северо-востоку от Боровой)», – добавили в ISW.
Читайте также: Где наступал враг на Харьковщине, сообщил Генштаб: данные на 08:00
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ISW: с сентября РФ потеряла в Купянске 300 воинов, а новые не идут на штурм», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2025 в 10:03;