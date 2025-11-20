ISW: з вересня РФ втратила у Куп’янську 300 воїнів, а нові не йдуть на штурм
У зведенні 20 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про труднощі ЗС РФ на Куп’янському напрямку. За даними аналітиків, з кінця вересня армія ворога втратила у місті понад 300 солдатів.
Наразі командування РФ відправило на штурм Куп’янська ще близько сотні нових військових, проте, за даними російських блогерів, 80 осіб відмовилися йти в атаку.
“Блогер зазначив, що підрозділи 7-ї роти 1-го батальйону скаржилися на те, що дорога до лінії фронту небезпечна через постійні українські удари, і що багато військовослужбовців відмовляються розгортатися. У Куп’янську залишилося всього від 150 до 200 російських військовослужбовців”, – відзначили експерти.
Загалом, за оцінкою аналітиків, ситуація у Харківській області стабільна. Але є просування окупантів на Борівському напрямку.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Борівської Андріївки (на північний схід від Борової)”, – додали в ISW.
