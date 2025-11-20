Live

ISW: з вересня РФ втратила у Куп’янську 300 воїнів, а нові не йдуть на штурм

Україна 10:03   20.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: з вересня РФ втратила у Куп’янську 300 воїнів, а нові не йдуть на штурм

У зведенні 20 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про труднощі ЗС РФ на Куп’янському напрямку. За даними аналітиків, з кінця вересня армія ворога втратила у місті понад 300 солдатів. 

Наразі командування РФ відправило на штурм Куп’янська ще близько сотні нових військових, проте, за даними російських блогерів, 80 осіб відмовилися йти в атаку.

“Блогер зазначив, що підрозділи 7-ї роти 1-го батальйону скаржилися на те, що дорога до лінії фронту небезпечна через постійні українські удари, і що багато військовослужбовців відмовляються розгортатися. У Куп’янську залишилося всього від 150 до 200 російських військовослужбовців”, – відзначили експерти.

Загалом, за оцінкою аналітиків, ситуація у Харківській області стабільна. Але є просування окупантів на Борівському напрямку.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Борівської Андріївки (на північний схід від Борової)”, – додали в ISW.

Читайте також: Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Понад добу пенсіонер блукав лісом у пошуках дому: він пройшов близько 25 км
Понад добу пенсіонер блукав лісом у пошуках дому: він пройшов близько 25 км
20.11.2025, 10:49
Новини Харкова — головне за 20 листопада: ситуація зі світлом у місті
Новини Харкова — головне за 20 листопада: ситуація зі світлом у місті
20.11.2025, 09:01
Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом
Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом
20.11.2025, 07:17
Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00
Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00
20.11.2025, 08:15
Прокат автомобілів для волонтерів та фондів: як оператори допомагають забезпечити мобільність гуманітарних місій
Прокат автомобілів для волонтерів та фондів: як оператори допомагають забезпечити мобільність гуманітарних місій
20.11.2025, 07:56
Які наслідки ворожих обстрілів Харківщини – інформація Синєгубова
Які наслідки ворожих обстрілів Харківщини – інформація Синєгубова
20.11.2025, 08:36

Новини за темою:

18.11.2025
РФ заявляє про окупацію Дворічанського, Курилівки та Соболівки – аналіз ISW
15.11.2025
Українські воїни мають успіхи на Куп’янщині і Борівському напрямку – ISW
14.11.2025
Росіяни заявили про окупацію Синельникового – що говорять в ISW
12.11.2025
В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини
11.11.2025
Росіяни просунулися на півночі від Харкова – подробиці від ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ISW: з вересня РФ втратила у Куп’янську 300 воїнів, а нові не йдуть на штурм», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 10:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 20 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про труднощі ЗС РФ на Куп’янському напрямку.".