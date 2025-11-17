Атакували Балаклію, у Харкові підрахували удари – підсумки 17 листопада

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 17 листопада.

<br />

Тяжку ніч пережила Балаклія, яка зазнала удару балістикою. За даними облпрокуратури, близько 2:00 військові РФ випустили по місту дві ракети “Іскандер-М”. Одна з них, за уточненням начальника облвійськадміністрації Олега Синєгубова, була касетною. Не минулося без жертв – загинули троє чоловіків. Ще 15 людей отримали поранення та зазнали гострого шоку, серед них четверо підлітків: три дівчини та хлопець. Усі постраждалі перебувають у легкому або середньому стані. Чотирьох людей ушпиталили. Щодо цілі атаки, то це був житловий квартал, де немає жодних військових об’єктів чи навіть цивільних підприємств. Надзвичайники гасили приватний дім, балкони квартир у багатоповерхівках та автомобілі. Різних пошкоджень зазнали 13 багатоквартирних будинків. Один з під’їздів постраждав настільки, що можливість проживання в ньому людей нині під питанням, поінформував Синєгубов. Досить серйозно пошкоджені 256 квартир. Також постраждали 12 приватних домів, дитячий садочок та понад 15 автомобілів. Загалом внаслідок атаки вилетіла понад тисяча вікон. 12 людей довелося розселяти – одна жінка мешкатиме у гуртожитку, решта знайшла прихисток самостійно. Про відновлення електропостачання та опалення ще вдень повідомив начальник ХОВА.

Напередодні росіяни також залишили без світла майже всю Ізюмську громаду, близько 23:00 вдаривши чотирма БпЛА “Шахед” по об’єктах енергетичної інфраструктури в районному центрі. Ближче до вечора електропостачання відновили. Внаслідок цієї атаки гострого шоку зазнала дівчинка-підліток, повідомили в Ізюмській МВА.

Харків протягом минулого тижня пережив шість ударів російських військових. Усі були завдані безпілотниками. Це були три “шахеди”, дві “молнии” та одна “гербера”, що не здетонувала. Семеро людей постраждали. На щастя, усі відбулися гострим шоком, без ушпиталення та серйозних травм, повідомив у традиційному тижневому зведенні мер Ігор Терехов. 12 листопада три «шахеди» пошкодили автотранспортне підприємство в Холодногірському районі, яке займалося вантажними перевезеннями. У ніч проти 14 листопада – “гербера” впала поблизу багатоповерхівки в Салтівському районі. 16 листопада два БпЛА “Молния” атакували Холодногірський район. Перше влучання було по порожньому дитячому майданчику, друге – по складу цивільного підприємства, що виготовляє корми для тварин.

В атмосферу зимових свят почало поринати метро Харкова. З міркувань безпеки в умовах повномасштабної війни вже вчетверте підземка стане головною локацією для святкувань Дня святого Миколая, Різдва та Нового року. Нині роботи киплять на “Історичному музеї”, святкове оздоблення якого вочевидь буде схожим на торішнє. На станції вже встановили та засвітили будиночок святого Миколая та ялинку із золотими й сріблястими кульками. Наступною буде “Університет”, де традиційно встановлюють головну ялинку міста, а загалом цьогоріч прикрасити зимовим декором планують п’ять станцій підземки. Святкові вогники покликані створити атмосферу казки для харків’ян й вселити віру в те, що світло, тепло і віра у диво завжди перемагають темряву та зло, додають у парку.

