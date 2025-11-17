Live

Атаковали Балаклею, в Харькове подсчитали удары – итоги 17 ноября

Оригинально 23:18   17.11.2025
Оксана Якушко
Атаковали Балаклею, в Харькове подсчитали удары – итоги 17 ноября

МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 ноября.

Военные РФ ударили по Балаклее двумя ракетами «Искандер-М»

Тяжелую ночь пережила Балаклея, по которой россияне ударили баллистикой. По данным облпрокуратуры, около 2:00 военные РФ выпустили по городу две ракеты «Искандер-М». Одна из них, по уточнению начальника ХОВА Олега Синегубова, была кассетной.

Не обошлось без жертв — погибли трое мужчин. Еще 15 человек получили ранения и испытали острый шок, среди них четверо подростков: три девушки и парень. Все пострадавшие находятся в легком или среднем состоянии. Четырех человек госпитализировали. Что касается цели атак, то это был жилой квартал, где нет никаких военных объектов или гражданских предприятий. Разные повреждения получили 13 многоквартирных домов. Один из подъездов пострадал настолько, что возможность проживания в нем людей сейчас под вопросом. Серьезно повреждены 256 квартир. Также пострадали 12 частных домов, детский сад и более 15 автомобилей. Всего в результате атаки вылетело более тысячи окон. 12 человек пришлось расселять.

Под ударом четырех «шахедов» был Изюм, в громаде исчезал свет

Накануне россияне также оставили без света почти всю Изюмскую громаду, около 23:00, ударив четырьмя БпЛА «Шахед» по объектам энергетической инфраструктуры в районном центре. Ближе к вечеру электроснабжение было возобновлено. В результате этой атаки острый шок испытала девочка-подросток, сообщили в Изюмской МВА.

Харьков за прошлую неделю атаковали шесть раз — Терехов 

Харьков на прошлой неделе пережил шесть ударов россиян. Все нанесли беспилотниками. Это были три «шахеда», две «молнии» и одна «не сдетонировавшая» гербера. Семь человек пострадали. К счастью, все отделались острым шоком, без госпиталя и серьезных травм, сообщил в традиционной недельной сводке мэр Игорь Терехов. 12 ноября три «шахеда» повредили автотранспортное предприятие в Холодногорском районе, занимавшееся грузовыми перевозками. В ночь на 14 ноября — «гербера» упала вблизи многоэтажки в Салтовском районе. 16 ноября два БпЛА «Молния» атаковали Холодногорский район. Первое попадание было по пустой детской площадке, второе – по составу гражданского предприятия, производящего корма для животных.

Станции метро в Харькове начали украшать к зимним праздникам

В атмосферу зимних праздников начало погружаться метро Харькова. Из соображений безопасности в условиях полномасштабной войны уже четвертый раз подземка станет главной локацией для празднований Дня святого Николая, Рождества и Нового года. Сейчас работы кипят на «Историческом музее», праздничное убранство которого очевидно будет похоже на прошлогоднее. На станции уже установили и зажгли домик святого Николая и елку с золотыми и серебристыми шариками. Следующим будет «Университет», где традиционно устанавливают главную елку города, а в этом году украсить зимним декором планируют пять станций подземки. Праздничные огоньки призваны создать атмосферу сказки для харьковчан и внушить веру в то, что свет, тепло и вера в чудо всегда побеждают тьму и зло, добавляют в парке.

Автор: Оксана Якушко
