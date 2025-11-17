Live

Троллейбус протаранил остановку в Харькове: что произошло (фото, видео)

Происшествия 19:21   17.11.2025
Оксана Якушко
Троллейбус протаранил остановку в Харькове: что произошло (фото, видео) Фото: ХГС

Водителю троллейбуса стало плохо за рулем, поэтому он выехал за пределы проспекта и врезался в остановку, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

ДТП произошло в 18:15. на проспекте Аэрокосмическом.

«При движении водителю троллейбуса внезапно стало плохо, из-за чего он выехал за пределы проезжей части и повредил остановку общественного транспорта. Сейчас единственный пострадавший – водитель», – говорится в официальном сообщении.
По информации медиков, водитель троллейбуса был трезв во время аварии.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Видео: Женя Зуб

Читайте также: Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области
Опасную погоду прогнозируют во вторник в Харькове и области
17.11.2025, 13:04
Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)
Праздник приближается? Где в Харькове уже украсили елку (фото)
17.11.2025, 12:12
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
Новости Харькова – главное 17 ноября: удар по Балаклее, метро начали украшать
17.11.2025, 18:55
Серия краж произошла в домах в Харькове: поймали ли подозреваемых
Серия краж произошла в домах в Харькове: поймали ли подозреваемых
17.11.2025, 12:34
11 человек погибли на Харьковщине за неделю: РФ била БпЛА, ракетами и КАБами
11 человек погибли на Харьковщине за неделю: РФ била БпЛА, ракетами и КАБами
17.11.2025, 16:51
Днем до +16 и дождь. Прогноз погоды на 18 ноября в Харькове и области
Днем до +16 и дождь. Прогноз погоды на 18 ноября в Харькове и области
17.11.2025, 20:14

Новости по теме:

09.11.2025
В ДТП пострадал 12-летний мотоциклист: в него врезался 19-летний водитель ВАЗ
08.11.2025
Смертельное ДТП случилось на Харьковщине: погиб водитель мотоблока
06.11.2025
Количество ДТП выросло за месяц в Харьковской области: в чем причина
03.11.2025
Утром в Харькове произошло смертельное ДТП: погиб пенсионер
28.10.2025
17-летняя девушка пострадала в ДТП на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Троллейбус протаранил остановку в Харькове: что произошло (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2025 в 19:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водителю троллейбуса стало плохо за рулем, поэтому он выехал за пределы проспекта и врезался в остановку, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.".