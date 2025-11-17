Троллейбус протаранил остановку в Харькове: что произошло (фото, видео)

Водителю троллейбуса стало плохо за рулем, поэтому он выехал за пределы проспекта и врезался в остановку, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

ДТП произошло в 18:15. на проспекте Аэрокосмическом.

«При движении водителю троллейбуса внезапно стало плохо, из-за чего он выехал за пределы проезжей части и повредил остановку общественного транспорта. Сейчас единственный пострадавший – водитель», – говорится в официальном сообщении.

По информации медиков, водитель троллейбуса был трезв во время аварии.

Видео: Женя Зуб

