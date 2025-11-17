Шесть ударов по Харькову за неделю, били только БпЛА: данные Терехова

На прошлой неделе враг совершил шесть ударов по Харькову. Это были БпЛА разного типа, сообщил мэр Игорь Терехов.

По его данным, оккупанты выпустили на город три «Шахеда», одну«Герберу», которая не сдетонировала и две «Молнии».

В результате обстрелов пострадали семь человек — все отделались испугом, без госпитализации и серьезных травм, добавил городской голова.

«Ситуационный центр зафиксировал последствия обстрелов в Холодногорском районе, а также падение беспилотника без детонации на дорогу в Салтовском районе», — уточнил Терехов.

В частности, в прошлую среду враг атаковал «Шахедами» частный дом и автотранспортное предприятие, занимавшееся грузовыми перевозками. В результате взрыва повреждены окна в многоэтажках вокруг.

«Вчера первое попадание пришлось по пустой детской площадке, в результате чего в нескольких многоквартирных домах выбило окна и повредило кровлю. Прошло без жертв. Второе – по складскому помещению гражданского предприятия, которое производит корма для животных», — рассказал мэр.

Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове составила 56 часов – это на 61% меньше, чем по области.