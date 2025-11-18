«Флаговтык» і спроби скувати СОУ: Машовець проаналізував ситуацію в Куп’янську

Проявляючи активність на ділянці від Петропавлівки до Піщаного на Харківщині, російські військові намагаються скувати сили та засоби Сил оборони на плацдармі на сході від Куп’янська, щоб українське командування не змогло їх використати у боях за місто.

Таку думку висловив в етері YouTube-каналу “NEMYRIALIVE” оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець. Він констатував активізацію супротивника за напрямом Степова Новоселівка-Піщане, у смузі відповідальності 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії.

“Супротивнику вдалося вклинитися в цьому напрямку. Вони перетнули дорогу Куп’янськ-Сватове і просунулися на північ від неї, також у напрямку на Петропавлівку. Там йдуть залізниця й автомобільна дорога. Вони у прив’язці до цих двох комунікацій і намагаються просуватися”, – розповів експерт.



Відео: YouTube-канал «NEMYRIALIVE»

Також, за його словами, продовжуються спроби супротивника утримуватись у центральній та північно-західній частинах Куп’янська.

“Певні труднощі він відчуває з постачанням і посиленням штурмових груп, тому що все це йому доводиться робити через Оскіл, по суті через свій плацдарм. У цьому відношенні підрозділи 6-ї армії противника намагаються утримати район Кіндрашівки, Радьківки, періодично ведуть інфільтрацію штурмових груп за дорогу Р-79 Куп’янськ-Дворічна. Намагаються цей район утримати для того, щоб забезпечити стабільність, більш-менш високий рівень стійкості своїх штурмових малих піхотних груп, які зуміли проникнути в Куп’янськ… Минулого тижня вони активізували так званий “флаговтык” в районі Куп’янська, дронами почали перекидати російські прапори, щоб вони їх розвішували, знімали на відео, передавали, викладали в інтернет і так далі. Таку інформаційно-пропагандистську акцію вони тут проводили”, — поінформував аналітик.







Машовець нагадав, що раніше у прикордонні Харківщини 6-та армія супротивника зуміла з’єднати свій плацдарм на річці Оскіл із вклиненням у районі Мілового, просунувшись біля Бологівки.

“Супротивник просто перетнув лінію державного кордону в «сірій зоні» від 3 до 5 кілометрів. Вона практично по всьому кордону встановлена. Де відсутні підрозділи, великі частини ЗСУ. Вони на цю територію зайшли, і таким чином 6-та армія з’єднала цей свій плацдарм з вклиненням, раніше зробленим», — пояснив Машовець.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник силами 128-ї мотострілецької бригади та частиною сил 11-го армійського корпусу (Ленінградський військовий округ) намагається просунутися в районі Синельникового та у приватному секторі Вовчанська.

“Вони форсували Вовчу за двома напрямками, на захід від міста і в межах самого міста. І намагаються прорватися в район населених пунктів Синельникове, Цегельне, Вільча, Лиман. Щоб заблокувати комунікацію, яка з півдня йде і дозволяє в матеріально-технічному плані забезпечувати підрозділи та частини ЗСУ, які тут обороняються”, – додав Машовець.