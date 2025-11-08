Драпатий знову рятує Харківщину: огляд фронту

СОУ досягли прогресу в Куп’янську. “Пожежу” там гасить генерал-майор Михайло Драпатий. Подробиці – в огляді МГ “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

Про просування ворога на різних ділянках Харківщини інформують осінтери проєкту “DeepState” та Інституту вивчення війни. За даними DeepState, ворог рухався в прикордонні Куп’янського району: у районі Кам’янки, що на правому березі Осколу, та прикордонного села Бологівка. Осінтери також повідомляли про просування окупантів у бік Борової – біля села Борівська Андріївка. Наприкінці тижня одночасно українські та американські аналітики відзначили успіхи загарбників на Вовчанському напрямку. Інститут вивчення війни писав про підтверджені просування в південній частині Вовчанська. DeepState – про тривожні події в районі сіл Приліпка та Цегельне. Водночас позитивні оцінки все частіше лунають щодо дій Сил оборони України в Куп’янську та навколо міста. Аналітики підтверджують оцінки офіційних джерел щодо поступової стабілізації ситуації на напрямку, який видавався найбільш небезпечним і навіть став приводом для гучних заяв російського диктатора Путіна.

<br />

СОУ “розбираються” з Куп’янськом

“Російські плани з прориву в центр міста зараз зазнають невдачі, – прокоментував події в Куп’янську в етері нацмарафону Віктор Трегубов, начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил. – Щобільше, там є привід для обережного оптимізму щодо того, що навіть у північних районах, де вони намагалися концентрувати свої сили, їм зараз трішки непереливки. По них було завдано декілька влучних та важких ударів, внаслідок чого їхній наступ там зараз притормозився. Зараз вони більше намагаються скоріше обходити місто, ніж, як раніше, безпосередньо намагатися прориватися з північних районів у центр. Ситуація непроста, безумовно непроста, але з усім тим, тієї легкої прогулянки, на яку вони сподівались, там немає. Уже немає, чим підтвердити слова російського очільника Володимира Путіна про начебто якесь оточення. Якщо хтось там і потрапить в оточення, то це точно будуть не українські сили”.

Заява офіційного представника угруповання не виглядає традиційним в останні місяці “заспокоєнням”. Адже про стабілізацію ситуації в Куп’янську інформують уже й аналітики “Інформаційного спротиву”. Протягом тривалого часу вони були дуже обережними чи навіть депресивними щодо оцінок подій у місті.

“Є інформація про, скажімо так, вплив Збройних Сил України щодо загальної дирекції Мала Шапківка – Кіндрашівка та західної дороги Куп’янськ – Дворічна, Р-79, з метою, наскільки я розумію, притиснути до річки та відрізати ось це вклинення противника на територію міста Куп’янськ, у північній частині та в центральній, – відзначив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. – Крім того, ЗСУ продовжують утримувати східну частину міста та південну. Підрозділи 6-ї армії противника, зважаючи на все, протягом останніх тижнів зазнають певних труднощів з посиленням своїх передових штурмових підрозділів”.

Колега Машовця Олександр Коваленко підсумував: “Можна зробити висновок, що стабілізаційні дії були проведені успішно, і в подальшому буде нарешті проведена нейтралізація Кіндрашівки, Радьківки та Голубівки як основного плацдарму для накопичення російських окупантів. Це особиста моя думка. Що насправді буде відбуватися, побачимо. Але те, що є розуміння кількості присутніх в Куп’янську сил супротивника, а також що робити далі, це, безумовно, тішить. І можна позитивно дивитися на цю ситуацію”.

Драпатий знову “гасить пожежу”

Зазначимо, що зміни в результатах дій сил оборони в Куп’янську відбулися після переформатування командування на цьому напрямку. На початку жовтня Генштаб ЗСУ інформував про ліквідацію ОСУВ “Дніпро” (колишня – “Хортиця”). Це стратегічне управління відповідало за значну ділянку фронту – на Донбасі та на сході Харківщини. Тоді ж стало відомо – колишній командувач ОСУВ “Дніпро” генерал-майор Михайло Драпатий залишиться керівником Угруповання об’єднаних сил.

А самі об’єднані сили відповідатимуть за оборону Харківської області та довколишніх територій. Аналітики зазначали: Драпатого призначили “гасити пожежу” в Куп’янську. Зокрема, Олександр Коваленко наголосив: цей генерал відомий тим, що керував найуспішнішими стабілізаційними діями на найкритичніших напрямках. У Харкові цей командувач добре відомий. Навесні 2024 року, коли росіяни вдруге перейшли кордон на півночі та рухалися в бік обласного центру, саме Драпатого екстрено призначили очолити тактичне угруповання “Харків”. Ситуацію тоді стабілізували. Окупанти так і не змогли дістатися Липців і вийти на висоти, з яких могли б бити артилерією по Харкову.

Тривога під Вовчанськом: чи допоміг удар по Бєлгородській греблі

Одночасно з позитивними даними з Куп’янська надходять і тривожніші – з-під Вовчанська. Напружені бої в цьому місті та його околицях тривають уже півтора року. Однак довго здавалося, що ворог лише втрачає тут сили та особовий склад, але не може зрушити лінію фронту. Зараз усі осінтери збігаються в оцінках, що окупанти мають просування – і на півдні самого Вовчанська, і на його околицях.

У тому числі ворог уже тривалий час присутній на південному березі річки Вовча. Сили оборони України намагаються протидіяти намірам загарбників, порушуючи їхню логістику. І в цьому напрямку найбільш обговорюваним заходом став удар по Бєлгородській греблі. Через пошкодження цієї споруди з водосховища на російській території вода пішла до Сіверського Донця. Це призвело до розливу цієї річки та її приток, зокрема, Вовчої. Проте оцінки результативності цих дій СОУ різняться.

“128-ма бригада противника намагалася активно наступати в районі маслопереробного заводу, тут ось, на Синельниковому вони пробивалися ось у цей район. Але поки що виникли складнощі з матеріально-технічним забезпеченням, логістикою передових штурмових підрозділів у противника, тому він припинив активні дії”, – повідомив Машовець.

Коваленко вважає, що радикально на ситуацію розлив річок не вплинув.

“Це правда, логістика там у них мала серйозні проблеми, але все ж таки вони змогли перечекати цей момент розливу води, збільшення рівня води та відповідно продовжили свої тактичного рівня просування”, – каже військово-політичний оглядач “Інформаційного спротиву”.

У Силах оборони тим часом зазначають: скоро до проблем з логістикою через розлив річок у ворога додасться ще один фактор – відсутність так званої “зеленки”. Тобто падіння листя з дерев, що зменшить можливості ховатися у лісистій місцевості та посадках.

“Наше щастя, що ця історія з Бєлгородською дамбою, їм це просування сильно ускладнила, вона просто підтопила позиції окремих російських бригад, до п’яти бригад, і це, безумовно, зірвало деякі їхні плани, тим більше, що зараз вже, на щастя, вже майже немає десь “зеленки”. Ну, ще залишається, але майже скоро буде повністю відсутня, і це ускладнить ту тактику, яку росіяни застосовують по всій зараз лінії розмежування. Але, з усім тим, їх там багато, і враховуючи їхню перевагу в живій силі, в артилерії й в боєприпасах, вони намагаються все це реалізувати, тому Вовчанськ зараз точка напруження”, – прокоментував спікер об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни вбивають цивільних: як врятуватися

Російське “освобождение” на Харківщині вже традиційно супроводжується воєнними злочинами. Про чергові цинічні дії окупантів цього тижня повідомили десантники 77-ї окремої аеромобільної Придніпровської бригади ЗСУ. Оператори ворожих FPV-дронів атакували двох цивільних та собаку в селі Кругляківка на лівобережжі Куп’янщини.

При цьому жертви окупантів йшли з білим прапором, підкреслюючи свій мирний статус. І цей прапор добре видно на відео з дрона, яке самі ж загарбники й злили в мережу. У злочині вони спробували звинуватити Сили оборони України. Проте невдало. Харківська обласна прокуратура вже розпочала розслідування вбивства російською армією цивільних. Тим часом обласна влада вмовляє людей на прифронтових територіях евакуюватися. Поки що це єдина реальна можливість врятувати своє життя.

“За добу в середньому вивозимо більш як 50 людей, – коментує начальник ХОВА Олег Синєгубов. – На жаль, вивозимо сім’ї з дітьми. Чому я кажу “на жаль”, тому що дітей ми мали евакуювати раніше. У нас була відповідна інформація, що всі евакуйовані. Але дійсно, коли наразі евакуйовуємо дітей, це свідчить про те, що люди якимось чином подекуди повернулися. Кожна евакуація – це дійсно як спецоперація. І з усім тим ми реагуємо на кожне звернення. Люди мають можливість звернутися по будь-якому зручному каналу зв’язку або лінії “101”, “102”, або на нашу “гарячу лінію” ОВА, або будь-яким іншим способом повідомити, що їм потрібна евакуація і впродовж однієї-двох діб ми зможемо цей процес реалізувати”.