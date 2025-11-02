“Є привід для обережного оптимізму” – Угруповання об’єднаних сил про Куп’янськ

Наступ російських військових на місто Куп’янськ Харківської області пригальмував через точні удари Сил оборони, повідомив в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, ситуація в Куп’янську залишається непростою, проте зараз російські плани щодо прориву до центру міста зазнають невдачі.

“Щобільше, там є привід для обережного оптимізму щодо того, що навіть у північних районах, де вони намагалися концентрувати свої сили, їм зараз трішки непереливки. По них було нанесено декілька влучних та важких ударів, внаслідок чого їхній наступ там зараз пригальмував. Зараз вони більше намагаються обходити місто, ніж як раніше прориватися з північних районів у центр. Ситуація непроста, безумовно непроста, але тієї легкої прогулянки, на яку вони сподівались, там немає. Ну і тим більше там вже немає чим підтвердити слова російського очільника Володимира Путіна про начебто якесь оточення. Якщо хтось там і потрапить в оточення, то це точно будуть не українські сили”, – стверджує Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 29 жовтня очільник Кремля Путін заявив, що Росія готова на кілька годин припинити бойові дії в районі Куп’янська, аби журналісти переконалися, що українські військові начебто опинилися там в оточенні. В Угрупованні об’єднаних сил спростували цю інформацію та наголосили: в Куп’янську та на його околицях йдуть важкі бої, росіяни намагаються закріплюватись в північній частині міста. Будь-які заяви про оточення є фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях, стверджували в Угрупованні. Також заяви про оточення Куп’янська спростував під час брифінгу в Харкові міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він запевнив, що ситуація в місті стабілізована. Російські військові “розуміють, що Куп’янськ програють”, заявив 31 жовтня Володимир Зеленський. За даними президента, у місті Сили оборони проводять зачистку від окупантів. Українські військові вийшли до річки та блокували росіян, через що ті не можуть пересуватися навіть поодинці. “Там також непросто, але все зрозуміло”, – заявив Зеленський.