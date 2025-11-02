Росіяни просунулися в районі села Кам’янка на Харківщині – DeepState

Проєкт DeepState вдень 2 листопада оновив карту бойових дій, відзначивши просування російських військових у Харківській області.

За інформацією аналітиків, супротивник просунувся в районі села Кам’янка Дворічанської громади Куп’янського району.

Нагадаємо, про успіхи російських військових у Харківській області проєкт DeepState повідомляв два дні поспіль. Згідно з оновленням карти бойових дій від 28 жовтня, супротивник просунувся на захід під селом Степова Новоселівка Куп’янського району. Також там збільшилася площа “сірої зони”. 27 жовтня DeepState повідомляв, що росіяни змогли захопити нові території у прикордонні біля села Одрадне Куп’янського району. Це напрямок на Великий Бурлук.