Напружений жовтень: Терехов повідомив, скільки ще будинків пошкодили в Харкові
Упродовж жовтня внаслідок російських повітряних атак пошкодження отримав 171 об’єкт житлового сектору в Харкові.
Більшість має незначні руйнування, спричинені вибуховою хвилею. Водночас є випадки, зокрема в Індустріальному районі, коли удар КАБом спричинив практично повне знищення кількох приватних будинків, повідомив мер Ігор Терехов.
Усі, а це близько тисячі, вибиті вікна комунальники закрили плитами ОСБ у перші ж години після «прильотів», наголосив міський голова.
“Відновлення будинків триває щодня. Вже відремонтовані всі покрівлі, які постраждали внаслідок обстрілів. Працюють гуманітарні та державні ініціативи, зокрема програма «єВідновлення», котра дозволяє мешканцям подавати заявки на компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло”, – додав Терехов.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, напередодні Терехов поінформував, що у жовтні росіяни завдали 80 ударів по місту, понад половину – за допомогою різних типів БпЛА. Також застосовував керовані авіабомби та випробовував нову тактику атак FPV-дронами. Внаслідок ударів постраждали 109 осіб, серед них – троє дітей. Загинула одна людина – комунальник, який 22 жовтня у момент атаки на дитсадок прибирав вулицю.
Читайте також: Лозова без світла: на світанку РФ атакувала критичну інфраструктуру
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, дома, новини Харкова, обстріли, повреждения;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Напружений жовтень: Терехов повідомив, скільки ще будинків пошкодили в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2025 в 14:04;