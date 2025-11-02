Напружений жовтень: Терехов повідомив, скільки ще будинків пошкодили в Харкові

Упродовж жовтня внаслідок російських повітряних атак пошкодження отримав 171 об’єкт житлового сектору в Харкові.

Більшість має незначні руйнування, спричинені вибуховою хвилею. Водночас є випадки, зокрема в Індустріальному районі, коли удар КАБом спричинив практично повне знищення кількох приватних будинків, повідомив мер Ігор Терехов.

Усі, а це близько тисячі, вибиті вікна комунальники закрили плитами ОСБ у перші ж години після «прильотів», наголосив міський голова.

“Відновлення будинків триває щодня. Вже відремонтовані всі покрівлі, які постраждали внаслідок обстрілів. Працюють гуманітарні та державні ініціативи, зокрема програма «єВідновлення», котра дозволяє мешканцям подавати заявки на компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло”, – додав Терехов.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, напередодні Терехов поінформував, що у жовтні росіяни завдали 80 ударів по місту, понад половину – за допомогою різних типів БпЛА. Також застосовував керовані авіабомби та випробовував нову тактику атак FPV-дронами. Внаслідок ударів постраждали 109 осіб, серед них – троє дітей. Загинула одна людина – комунальник, який 22 жовтня у момент атаки на дитсадок прибирав вулицю.