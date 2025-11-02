Напряженный октябрь: Терехов сообщил, сколько еще домов повредили в Харькове
В течение октября в результате российских воздушных атак повреждения получил 171 объект жилого сектора в Харькове.
Большинство имеет незначительные разрушения, вызванные взрывной волной. В то же время есть случаи, в частности в Индустриальном районе, когда удар КАБом привел практически к полному уничтожению нескольких частных домов, сообщил мэр Игорь Терехов.
Все, а это около тысячи, выбитые окна коммунальщики закрыли плитами ОСБ в первые же часы после «прилетов», подчеркнул городской голова.
«Восстановление домов продолжается ежедневно. Уже отремонтированы все кровли, пострадавшие в результате обстрелов. Работают гуманитарные и государственные инициативы, в частности программа «єВідновлення», которая позволяет жителям подавать заявки на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье», — добавил Терехов.
Как сообщала МГ «Объектив», накануне Терехов проинформировал, что в октябре россияне нанесли 80 ударов по городу, более половины – с помощью разных типов БпЛА. Также применял управляемые авиабомбы и испытывал новую тактику атак FPV-дронами. В результате ударов пострадали 109 человек, среди них – трое детей. Погиб один человек – коммунальщик, который 22 октября в момент атаки на детсад убирал улицу.
