Фронт 13:14   28.10.2025
Вікторія Яковенко
Окупанти мають успіхи в Харківській області, повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За їхніми даними, супротивник просунувся в районі села Степова Новоселівка Куп’янського району.

РФ продвинулась на Харьковщине
Мапа DeepState станом 27 жовтня
РФ продвинулась на Харьковщине
Мапа DeepState станом 26 жовтня

Нагадаємо, 27 жовтня автори проєкту DeepState також оновили карту бойових дій у Харківській області. За інформацією аналітиків, росіяни змогли захопити нові території на Великобурлуцькому напрямку. Йдеться про землі у районі Одрадного.

Вранці 28 числа в Інституті вивчення війни повідомляли про успіхи ЗСУ на Куп’янщині. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного.

Читайте також: Про 20 боїв на Харківщині передає Генштаб – де проривалися росіяни

Автор: Вікторія Яковенко
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу
