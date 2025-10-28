Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу
Окупанти мають успіхи в Харківській області, повідомляють аналітики проєкту DeepState.
За їхніми даними, супротивник просунувся в районі села Степова Новоселівка Куп’янського району.
Нагадаємо, 27 жовтня автори проєкту DeepState також оновили карту бойових дій у Харківській області. За інформацією аналітиків, росіяни змогли захопити нові території на Великобурлуцькому напрямку. Йдеться про землі у районі Одрадного.
Вранці 28 числа в Інституті вивчення війни повідомляли про успіхи ЗСУ на Куп’янщині. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного.
