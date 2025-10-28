Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту
Фото: DeepState
Оккупанты имеют успехи в Харьковской области, сообщают аналитики проекта DeepState.
По их данным, противник продвинулся в районе села Степовая Новоселовка Купянского района.
Напомним, 27 октября авторы проекта DeepState также обновили карту боевых действий в Харьковской области. По информации аналитиков, россияне смогли захватить новые территории на Великобурлукском направлении. Речь идет о землях в районе Отрадного.
Утром 28 числа в Институте изучения войны сообщали об успехах ВСУ в Купянском районе. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись севернее Песчаного.
Читайте также: О 20 боях на Харьковщине передает Генштаб – где прорывались россияне
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Deep State, война, продвижение, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 13:14;