Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту

Оккупанты имеют успехи в Харьковской области, сообщают аналитики проекта DeepState.

По их данным, противник продвинулся в районе села Степовая Новоселовка Купянского района.

Напомним, 27 октября авторы проекта DeepState также обновили карту боевых действий в Харьковской области. По информации аналитиков, россияне смогли захватить новые территории на Великобурлукском направлении. Речь идет о землях в районе Отрадного.

Утром 28 числа в Институте изучения войны сообщали об успехах ВСУ в Купянском районе. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись севернее Песчаного.