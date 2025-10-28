Live
  • Вт 28.10.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.97

Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту

Фронт 13:14   28.10.2025
Виктория Яковенко
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту Фото: DeepState

Оккупанты имеют успехи в Харьковской области, сообщают аналитики проекта DeepState.

По их данным, противник продвинулся в районе села Степовая Новоселовка Купянского района.

РФ продвинулась на Харьковщине
Карта DeepState по состоянию на 27 октября
РФ продвинулась на Харьковщине
Карта DeepState по состоянию на 26 октября

Напомним, 27 октября авторы проекта DeepState также обновили карту боевых действий в Харьковской области. По информации аналитиков, россияне смогли захватить новые территории на Великобурлукском направлении. Речь идет о землях в районе Отрадного.

Утром 28 числа в Институте изучения войны сообщали об успехах ВСУ в Купянском районе. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись севернее Песчаного.

Читайте также: О 20 боях на Харьковщине передает Генштаб – где прорывались россияне

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
27.10.2025, 22:10
Сегодня 28 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 октября 2025: какой праздник и день в истории
28.10.2025, 06:00
Новости Харькова – главное 28 октября: обстрелы, продвижение РФ
Новости Харькова – главное 28 октября: обстрелы, продвижение РФ
28.10.2025, 13:17
ISW: РФ продвинулась на севере от Харькова, а у ВСУ есть успехи на Купянщине
ISW: РФ продвинулась на севере от Харькова, а у ВСУ есть успехи на Купянщине
28.10.2025, 07:15
Тушили больше двух часов: ночью в Харькове бушевал пожар (фото)
Тушили больше двух часов: ночью в Харькове бушевал пожар (фото)
28.10.2025, 09:59
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту
28.10.2025, 13:14

Новости по теме:

20.10.2025
Враг продвинулся в Купянске и Волчанске – DeepState
02.10.2025
Россиян фиксируют в разных частях Купянска, ходят в гражданском – DeepState 📹
26.09.2025
Россияне продолжают просачиваться в Купянск, их фиксируют в центре – DeepState
18.09.2025
РФ захватывает территории на Купянщине – Deep State обновили карты
17.09.2025
Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 13:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты имеют успехи в Харьковской области, сообщают аналитики проекта DeepState.".