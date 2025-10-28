ISW: РФ продвинулась на севере от Харькова, а у ВСУ есть успехи на Купянщине
В сводке 28 октября в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что недавно россияне продвинулись на западной окраине Волчанска.
«Уточнения районов, на которые претендует Россия: геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают позиции в западном Волчанске в районе, где, по предварительным данным российских источников, сохраняется присутствие российских войск», – отметили аналитики.
Также ранее российские блогеры утверждали, что ВС РФ захватили Синельниково на Южно-Слобожанском направлении и продвинулись дальше на этом участке фронта. Однако эту информацию в ISW не подтверждают.
«Оценка продвижения украинских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Песчаного (юго-восточнее Купянска)», – сообщили в ISW.
Фейковой оказалась и информация врага о том, что оккупанты смогли продвинуться в центральной части Мирового, добавили эксперты.
Читайте также: Два человека погибли: чем била РФ по Харькову и области в течение недели
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ISW: РФ продвинулась на севере от Харькова, а у ВСУ есть успехи на Купянщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 07:15;