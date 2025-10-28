Live
ISW: РФ продвинулась на севере от Харькова, а у ВСУ есть успехи на Купянщине

Украина 07:15   28.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В сводке 28 октября в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что недавно россияне продвинулись на западной окраине Волчанска.  

«Уточнения районов, на которые претендует Россия: геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают позиции в западном Волчанске в районе, где, по предварительным данным российских источников, сохраняется присутствие российских войск», – отметили аналитики.

Также ранее российские блогеры утверждали, что ВС РФ захватили Синельниково на Южно-Слобожанском направлении и продвинулись дальше на этом участке фронта. Однако эту информацию в ISW не подтверждают.

«Оценка продвижения украинских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Песчаного (юго-восточнее Купянска)», – сообщили в ISW.

Фейковой оказалась и информация врага о том, что оккупанты смогли продвинуться в центральной части Мирового, добавили эксперты.

Читайте также: Два человека погибли: чем била РФ по Харькову и области в течение недели

Автор: Николь Костенко-Лагутина
