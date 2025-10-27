Два человека погибли: чем била РФ по Харькову и области в течение недели

По меньшей мере 32 населенных пункта, в частности Харьков, подверглись вражеским ударам в течение прошлой недели, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 44 человека, среди них – 13-летний и 15-летний ребята. Два человека погибли. Еще один мужчина пострадал в результате взрыва неизвестного устройства.

Враг выпустил на регион: 22 КАБ, 41 БпЛА типа «Герань-2, пять «Молний», пять «Ланцетов», шесть FPV-дронов, тип еще семи беспилотников устанавливают.

Из-за ударов пострадали в Купянском районе: частный дом, два админздания, четыре складских здания, магазин, три единицы сельхозтехники, два авто.

В Лозовском районе: семь частных домов, железнодорожная и энергетическая инфраструктура, автомобиль.

В Харькове: два многоквартирных дома, общежитие, 15 частных домов, детский сад, три здания, ресторан, пять гражданских предприятий, 16 автомобилей, два прицепа, дорожная техника.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что на прошлой неделе город пережил 23 обстрела. Областной центр враг атаковал КАБами, БпЛА и FPV-дронами из «Молний». Под ударом находились шесть районов – Индустриальный, Холодногорский, Киевский, Шевченковский, Слободской и Новобаварский. Пострадали 38 человек, в том числе трое детей. Один человек погиб.