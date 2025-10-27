Live
Два человека погибли: чем била РФ по Харькову и области в течение недели

Происшествия 13:20   27.10.2025
Виктория Яковенко
Два человека погибли: чем била РФ по Харькову и области в течение недели Фото: Олег Синегубов

По меньшей мере 32 населенных пункта, в частности Харьков, подверглись вражеским ударам в течение прошлой недели, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 44 человека, среди них – 13-летний и 15-летний ребята. Два человека погибли. Еще один мужчина пострадал в результате взрыва неизвестного устройства.

Враг выпустил на регион: 22 КАБ, 41 БпЛА типа «Герань-2, пять «Молний», пять «Ланцетов», шесть FPV-дронов, тип еще семи беспилотников устанавливают.

Из-за ударов пострадали в Купянском районе: частный дом, два админздания, четыре складских здания, магазин, три единицы сельхозтехники, два авто.

В Лозовском районе: семь частных домов, железнодорожная и энергетическая инфраструктура, автомобиль.

В Харькове: два многоквартирных дома, общежитие, 15 частных домов, детский сад, три здания, ресторан, пять гражданских предприятий, 16 автомобилей, два прицепа, дорожная техника.

удары по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что на прошлой неделе город пережил 23 обстрела. Областной центр враг атаковал КАБами, БпЛА и FPV-дронами из «Молний». Под ударом находились шесть районов – Индустриальный, Холодногорский, Киевский, Шевченковский, Слободской и Новобаварский. Пострадали 38 человек, в том числе трое детей. Один человек погиб.

Автор: Виктория Яковенко
