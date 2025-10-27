Live
«Не все можно комментировать публично» — Терехов об ударах FPV по Харькову

Происшествия 12:11   27.10.2025
Виктория Яковенко
На прошлой неделе Харьков пережил 23 обстрела, сообщил мэр города Игорь Терехов. Областной центр враг атаковал КАБами, БпЛА и FPV-дронами из «Молний».

Под ударом были шесть районов – Индустриальный, Холодногорский, Киевский, Шевченковский, Слободской и Новобаварский. Пострадали 38 человек, среди них – трое детей. Один мужчина, работник коммунального предприятия, погиб.

В результате обстрелов повреждены: частный детсад, жилые дома, гражданские предприятия, автомобили, ресторан. В нескольких многоэтажках выбиты окна.

«Об использовании врагом FPV-дронов — мы находимся в постоянном контакте с военными. Не все можно комментировать публично, но вы должны знать, что работа ведется, специалисты анализируют новую тактику противника и принимают все необходимые меры, чтобы уменьшить риски для гражданского населения», — отметил Терехов.

Продолжительность воздушных тревог в Харькове на прошлой неделе составила 54 часа, что меньше на 42%, чем по области.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал об ударах дронов и изменении тактики россиян. Он отмечал, что 26 октября FPV-дрон долетел до Харькова благодаря «Молнии». Пострадал ресторан. «Сейчас изменилась тактика россиян, они используют дроны «Молнии» в качестве доставки, и уже из «Молнии» летят FPV-дроны», – объяснил мэр.

25 октября россияне также использовали БпЛА «Молния», из которого выпустили FPV-дроны. Удары пришлись по трем локациям.

Автор: Виктория Яковенко
