«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову

Події 12:11   27.10.2025
Вікторія Яковенко
«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову Фото: Ігор Терехов

Минулого тижня Харків пережив 23 обстріли, повідомив мер міста Ігор Терехов. Обласний центр ворог атакував КАБами, БпЛА та FPV-дронами з «Молний».

Під ударом були шість районів – Індустріальний, Холодногірський, Київський, Шевченківський, Слобідський і Новобаварський. Постраждали 38 осіб, серед них – троє дітей. Один чоловік, працівник комунального підприємства, загинув.

Внаслідок обстрілів пошкоджені: приватний дитсадок, житлові будинки, цивільні підприємства, автівки, ресторан. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна.

«Щодо використання ворогом FPV-дронів – ми перебуваємо у постійному контакті з військовими. Не все можна коментувати публічно, але ви маєте знати, що робота ведеться, фахівці аналізують нову тактику противника і вживають усіх необхідних заходів, аби зменшити ризики для цивільного населення», – зазначив Терехов.

Тривалість повітряних тривог у Харкові минулого тижня склала 54 години, що менше на 42%, ніж по області.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про удари дронів і зміну тактики росіян. Він зазначав, що 26 жовтня FPV-дрон долетів до Харкова завдяки «Молнии». Постраждав ресторан. «Зараз змінилася тактика росіян, вони використовують дрони «Молнии» в якості доставки, і вже з «Молнии» летять FPV-дрони», – поячснював міський голова.

25 жовтня росіяни також використали БпЛА «Молния», з якого випустили FPV-дрони. Удари прийшлися по трьох локаціях.

Автор: Вікторія Яковенко
Автор: Вікторія Яковенко