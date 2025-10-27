Дві людини загинули: чим била РФ по Харкову та області впродовж тижня

Щонайменше 32 населені пункти, зокрема Харків, зазнали ворожих ударів протягом минулого тижня, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 44 людини, серед них – 13-річний і 15-річний хлопці. Двоє людей загинули. Ще один чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого пристрою.

Ворог випустив на регіон: 22 КАБи, 41 БпЛА типу «Герань-2, п’ять «Молний», п’ять «Ланцетів», шість FPV-дронів, тип ще семи безпілотників встановлюють.

Через удари постраждали у Куп’янському районі: приватний будинок, дві адмінбудівлі, чотири складські будівлі, магазин, три одиниці сільгосптехніки, два авто.

У Лозівському районі: сім приватних будинків, залізнична та енергетична інфраструктура, автомобіль.

У Харкові: два багатоквартирні будинки, гуртожиток, 15 приватних будинків, дитячий садок, три будівлі, ресторан, п’ять цивільних підприємств, 16 автомобілів, два причепи, дорожня техніка.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що минулого тижня місто пережило 23 обстріли. Обласний центр ворог атакував КАБами, БпЛА та FPV-дронами з «Молний». Під ударом були шість районів – Індустріальний, Холодногірський, Київський, Шевченківський, Слобідський і Новобаварський. Постраждали 38 осіб, серед них – троє дітей. Один чоловік загинув.