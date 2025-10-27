Live
Дві людини загинули: чим била РФ по Харкову та області впродовж тижня

Події 13:20   27.10.2025
Вікторія Яковенко
Дві людини загинули: чим била РФ по Харкову та області впродовж тижня Фото: Олег Синєгубов

Щонайменше 32 населені пункти, зокрема Харків, зазнали ворожих ударів протягом минулого тижня, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 44 людини, серед них – 13-річний і 15-річний хлопці. Двоє людей загинули. Ще один чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого пристрою.

Ворог випустив на регіон: 22 КАБи, 41 БпЛА типу «Герань-2, п’ять «Молний», п’ять «Ланцетів», шість FPV-дронів, тип ще семи безпілотників встановлюють.

Через удари постраждали у Куп’янському районі: приватний будинок, дві адмінбудівлі, чотири складські будівлі, магазин, три одиниці сільгосптехніки, два авто.

У Лозівському районі: сім приватних будинків, залізнична та енергетична інфраструктура, автомобіль.

У Харкові: два багатоквартирні будинки, гуртожиток, 15 приватних будинків, дитячий садок, три будівлі, ресторан, п’ять цивільних підприємств, 16 автомобілів, два причепи, дорожня техніка.

удары по Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що минулого тижня місто пережило 23 обстріли. Обласний центр ворог атакував КАБами, БпЛА та FPV-дронами з «Молний». Під ударом були шість районів – Індустріальний, Холодногірський, Київський, Шевченківський, Слобідський і Новобаварський. Постраждали 38 осіб, серед них – троє дітей. Один чоловік загинув.

Автор: Вікторія Яковенко
