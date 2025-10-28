Live
  • Вт 28.10.2025
ISW: РФ просунулася на півночі від Харкова, а у ЗСУ є успіхи на Куп’янщині

Україна 07:15   28.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У зведенні 28 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що нещодавно росіяни просунулися на західній околиці Вовчанська.  

“Уточнення районів, на які претендує Росія: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції у західному Вовчанську в районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ”, – зазначили аналітики.

Також раніше російські блогери стверджували, що ЗС РФ захопили Синельникове на Південно-Слобожанському напрямку та просунулися далі на цій ділянці фронту. Однак, цю інформацію в ISW не підтверджують.

“Оцінка просування українських військ: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (на південний схід від Куп’янська)”, – повідомили в ISW.

Фейковою виявилася інформація ворога про те, що окупанти змогли просунутися в центральній частині Мирового, додали експерти.

Читайте також: Двоє людей загинули: чим била РФ по Харкову та області протягом тижня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: РФ просунулася на півночі від Харкова, а у ЗСУ є успіхи на Куп'янщині
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2025 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 28 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що нещодавно росіяни просунулися на західній околиці Волчанська.  ".