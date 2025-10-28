ISW: РФ просунулася на півночі від Харкова, а у ЗСУ є успіхи на Куп’янщині
У зведенні 28 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що нещодавно росіяни просунулися на західній околиці Вовчанська.
“Уточнення районів, на які претендує Росія: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції у західному Вовчанську в районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ”, – зазначили аналітики.
Також раніше російські блогери стверджували, що ЗС РФ захопили Синельникове на Південно-Слобожанському напрямку та просунулися далі на цій ділянці фронту. Однак, цю інформацію в ISW не підтверджують.
“Оцінка просування українських військ: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (на південний схід від Куп’янська)”, – повідомили в ISW.
Фейковою виявилася інформація ворога про те, що окупанти змогли просунутися в центральній частині Мирового, додали експерти.
