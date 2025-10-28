О 20 боях на Харьковщине передает Генштаб – где прорывались россияне

Утром 28 октября Генштаб ВСУ проинформировал об атаках РФ, которые были в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили 11 атак оккупантов около Волчанска.

На Купянском – россияне штурмовали позиции украинских защитников возле Степной Новоселовки, Зеленого Гая и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3938 обстрелов, в том числе 132 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3435 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Потери россиян, по данным Генштаба, такие: