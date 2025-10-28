Live
  • Вт 28.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.97

О 20 боях на Харьковщине передает Генштаб – где прорывались россияне

Украина 08:10   28.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
О 20 боях на Харьковщине передает Генштаб – где прорывались россияне

Утром 28 октября Генштаб ВСУ проинформировал об атаках РФ, которые были в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили 11 атак оккупантов около Волчанска.

На Купянском – россияне штурмовали позиции украинских защитников возле Степной Новоселовки, Зеленого Гая и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3938 обстрелов, в том числе 132 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3435 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Потери россиян, по данным Генштаба, такие:

Читайте также: ISW: РФ продвинулась на севере от Харькова, а у ВСУ есть успехи на Купянщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
27.10.2025, 22:10
Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают
Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают
27.10.2025, 15:29
Сегодня 28 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 октября 2025: какой праздник и день в истории
28.10.2025, 06:00
Дроны-матки с FPV начали применять против Харькова — итоги 27 октября
Дроны-матки с FPV начали применять против Харькова — итоги 27 октября
27.10.2025, 23:00
Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября
Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября
27.10.2025, 19:08
Синегубов: враг атаковал три населенных пункта Харьковщины
Синегубов: враг атаковал три населенных пункта Харьковщины
28.10.2025, 08:33

Новости по теме:

27.10.2025
Враг продвинулся на Великобурлукском направлении – карты Deep State
27.10.2025
Где на Харьковщине было больше всего боев, сообщил Генштаб
27.10.2025
ISW: СОУ, вероятно, продвинулись на Купянском и Боровском направлениях
25.10.2025
В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковал враг на Харьковщине
25.10.2025
ISW: украинские воины освободили Мировое на Купянском направлении


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «О 20 боях на Харьковщине передает Генштаб – где прорывались россияне», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 08:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 октября Генштаб ВСУ проинформировал об атаках РФ, которые были в течение минувших суток.".