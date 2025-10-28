Про 20 боїв на Харківщині передає Генштаб – де проривалися росіяни

Вранці 28 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про атаки РФ, які були протягом минулої доби.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили 11 атак окупантів біля Вовчанська.

На Куп’янському – росіяни штурмували позиції українських захисників біля Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та Піщаного.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе”, – уточнили у ГШ.

Втрати росіян, за даними Генштабу, такі: