Враг продвинулся на Великобурлукском направлении – карты Deep State

Украина 11:16   27.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг продвинулся на Великобурлукском направлении – карты Deep State Фото: Генштаб ВСУ

Утром 27 октября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области.

Согласно информации аналитиков, россияне смогли захватить новые территории на Великобурлукском направлении. Речь идет о землях в районе Отрадного.

Враг продвинулся на Харьковщине

Напомним, утром 27 октября в Институте изучения войны рассказали о ситуации на фронте в Харьковской области. Согласно геолокационным видеозаписям, под украинским контролем – территории на востоке от Песчаного. Ранее же россияне утверждали, что захватили эту часть земель на Купянском направлении. Также аналитики установили, что под контролем ВСУ – территории на востоке от Копанок. Однако ранее российские блогеры утверждали, что оккупировали эту часть на Боровском направлении. Исходя из этого, в Институте изучения войны сделали вывод: либо информация врага была фейковой, либо СОУ смогли продвинуться на этом участке фронта.

Читайте также: Где на Харьковщине было больше всего боев, сообщил Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
