Враг продвинулся на Великобурлукском направлении – карты Deep State
Утром 27 октября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области.
Согласно информации аналитиков, россияне смогли захватить новые территории на Великобурлукском направлении. Речь идет о землях в районе Отрадного.
Напомним, утром 27 октября в Институте изучения войны рассказали о ситуации на фронте в Харьковской области. Согласно геолокационным видеозаписям, под украинским контролем – территории на востоке от Песчаного. Ранее же россияне утверждали, что захватили эту часть земель на Купянском направлении. Также аналитики установили, что под контролем ВСУ – территории на востоке от Копанок. Однако ранее российские блогеры утверждали, что оккупировали эту часть на Боровском направлении. Исходя из этого, в Институте изучения войны сделали вывод: либо информация врага была фейковой, либо СОУ смогли продвинуться на этом участке фронта.
27 октября 2025 в 11:16