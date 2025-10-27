Live
Ворог просунувся на Великобурлуцькому напрямку – карти Deep State

Україна 11:16   27.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 27 жовтня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області.

За інформацією аналітиків, росіяни змогли захопити нові території на Великобурлуцькому напрямку. Йдеться про землі у районі Одрадного.

Ворог просунувся на Харківщині

Нагадаємо, вранці 27 жовтня в Інституті вивчення війни розповіли про ситуацію на фронті у Харківській області. Згідно з геолокаційними відеозаписами, під українським контролем – території на сході від Піщаного. Раніше росіяни стверджували, що захопили цю частину земель на Куп’янському напрямку. Також аналітики встановили, що під контролем ЗСУ – території на сході від Копанок. Проте раніше російські блогери стверджували, що окупували цю частину Борівському напрямку. Виходячи з цього, в Інституті вивчення війни зробили висновок: або інформація ворога була фейковою, або СОУ змогли просунутися на цій ділянці фронту.

Читайте також: Де на Харківщині було найбільше боїв, повідомив Генштаб


