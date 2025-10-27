Де на Харківщині було найбільше боїв, повідомив Генштаб

Вранці 27 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Так на півночі області противник атакував 18 разів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксували дев’ять атак росіян біля Піщаного та Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 124 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.

Втрати росіян такі: