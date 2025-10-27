ISW: СОУ, ймовірно, просунулися на Куп’янському та Борівському напрямках
У зведенні 27 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про ситуацію на фронті в Харківській області.
Згідно з геолокаційними відеозаписами, під українським контролем – території на сході від Піщаного. Раніше росіяни стверджували, що захопили цю частину земель на Куп’янському напрямку.
“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська захопили Радьківку (на північ від Куп’янська) і Курилівку (на південний схід від Куп’янська) і просунулися в межах Куп’янська. 25 жовтня ISW спостерігав геолокаційні кадри, які свідчать про те, що російські війська проникли до Курилівки, але, ймовірно, не зайняли стійких позицій”, – зазначили експерти.
Також аналітики встановили, що під контролем ЗСУ – території на сході від Копанок. Проте раніше російські блогери стверджували, що окупували цю частину Борівському напрямку. Виходячи з цього, в Інституті вивчення війни зробили висновок: або інформація ворога була фейковою, або СОУ змогли просунутися на цій ділянці фронту.
Читайте також: Чи можна якось змінити тривогу в Харкові — відповідь мерії
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ISW: СОУ, ймовірно, просунулися на Куп’янському та Борівському напрямках», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 07:18;