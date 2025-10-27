Где на Харьковщине было больше всего боев, сообщил Генштаб
Утром 27 октября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Южно-Слобожанском и Купянском направления.
Так на севере области противник атаковал 18 раз в районе Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировали девять атак россиян возле Песчаного и Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный и 83 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 202 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4039 обстрелов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6190 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.
Потери россиян следующие:
