Где на Харьковщине было больше всего боев, сообщил Генштаб

Украина 08:07   27.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 27 октября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Южно-Слобожанском и Купянском направления. 

Так на севере области противник атаковал 18 раз в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировали девять атак россиян возле Песчаного и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный и 83 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 202 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4039 обстрелов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6190 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери россиян следующие:

Читайте также: ISW: СОУ, вероятно, продвинулись на Купянском и Боровском направлениях

Автор: Николь Костенко-Лагутина
