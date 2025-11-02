Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState

Проект DeepState днем 2 ноября обновил карту боевых действий, отметив продвижение российских военных в Харьковской области.

Согласно информации аналитиков, противник продвинулся в районе села Каменка Двуречанской громады Купянского района.

Напомним, об успехах российских военных в Харьковской области проект DeepState сообщал два дня подряд. Согласно обновлению карты боевых действий от 28 октября, противник продвинулся на запад под селом Степовая Новоселовка Купянского района. Также там увеличилась площадь «серой зоны». 27 октября DeepState сообщал, что россияне смогли захватить новые территории в приграничье возле села Отрадное Купянского района. Это направление на Великий Бурлук.