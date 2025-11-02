Live
  • Вс 02.11.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState

Фронт 14:24   02.11.2025
Елена Нагорная
Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState

Проект DeepState днем 2 ноября обновил карту боевых действий, отметив продвижение российских военных в Харьковской области.

Согласно информации аналитиков, противник продвинулся в районе села Каменка Двуречанской громады Купянского района.

Напомним, об успехах российских военных в Харьковской области проект DeepState сообщал два дня подряд. Согласно обновлению карты боевых действий от 28 октября, противник продвинулся на запад под селом Степовая Новоселовка Купянского района. Также там увеличилась площадь «серой зоны». 27 октября DeepState сообщал, что россияне смогли захватить новые территории в приграничье возле села Отрадное Купянского района. Это направление на Великий Бурлук.

Читайте также: Напряженный октябрь: Терехов сообщил, сколько еще домов повредили в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
02.11.2025, 07:58
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области
01.11.2025, 13:17
Новости Харькова — главное за 2 ноября: юбилей 92-й ОШБр в метро, фронт
Новости Харькова — главное за 2 ноября: юбилей 92-й ОШБр в метро, фронт
02.11.2025, 14:44
Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго
Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго
01.11.2025, 22:41
КАБы, «Шахеды» и FPV летели на Харьковщину, есть погибший — сводка Синегубова
КАБы, «Шахеды» и FPV летели на Харьковщину, есть погибший — сводка Синегубова
02.11.2025, 08:58
Тройка-кормилица: уродили ли кукуруза, подсолнечник и пшеница на Харьковщине
Тройка-кормилица: уродили ли кукуруза, подсолнечник и пшеница на Харьковщине
02.11.2025, 15:27

Новости по теме:

27.10.2025
Враг продвинулся на Великобурлукском направлении – карты Deep State
20.10.2025
Ближайшие недели станут решающими для Купянска – DeepState о ситуации
12.10.2025
Где россияне продвинулись на Харьковщине – DeepState
01.10.2025
Битва за Купянск продолжается – DeepState, темпы оккупации в сентябре
19.09.2025
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState обновил карту


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2025 в 14:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект DeepState днем 2 ноября обновил карту боевых действий, отметив продвижение российских военных в Харьковской области.".