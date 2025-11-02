Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState
Проект DeepState днем 2 ноября обновил карту боевых действий, отметив продвижение российских военных в Харьковской области.
Согласно информации аналитиков, противник продвинулся в районе села Каменка Двуречанской громады Купянского района.
Напомним, об успехах российских военных в Харьковской области проект DeepState сообщал два дня подряд. Согласно обновлению карты боевых действий от 28 октября, противник продвинулся на запад под селом Степовая Новоселовка Купянского района. Также там увеличилась площадь «серой зоны». 27 октября DeepState сообщал, что россияне смогли захватить новые территории в приграничье возле села Отрадное Купянского района. Это направление на Великий Бурлук.
Читайте также: Напряженный октябрь: Терехов сообщил, сколько еще домов повредили в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, Купянский район, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2025 в 14:24;