Есть повод для осторожного оптимизма — Группировка объединенных сил о Купянске

Наступление российских военных на город Купянск Харьковской области притормозило из-за точных ударов Сил обороны, сообщил в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, ситуация в Купянске остается непростой, однако сейчас российские планы по прорыву в центр города терпят неудачу.

«Более того, там есть повод для осторожного оптимизма в том, что даже в северных районах, где они пытались сконцентрировать свои силы, им сейчас немного не по себе. По ним было нанесено несколько точных и тяжелых ударов, в результате чего их наступление там сейчас притормозило. Сейчас они больше пытаются обходить город, чем как раньше прорываться из северных районов в центр. Ситуация непростая, безусловно непростая, но той легкой прогулки, на которую они надеялись, там нет. Ну и тем более там уже нечем подтвердить слова российского лидера Владимира Путина о якобы каком-то окружении. Если кто-то там и попадет в окружение, то это точно будут не украинские силы», — утверждает Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 29 октября глава Кремля Путин заявил, что Россия готова на несколько часов прекратить боевые действия в районе Купянска, чтобы журналисты убедились, что украинские военные якобы бы оказались там в окружении. В Группировке объединенных сил опровергли эту информацию и подчеркнули: в Купянске и в его окрестностях идут тяжелые бои, россияне пытаются закрепляться в северной части города. Любые заявления об окружении являются фантазией, не опирающейся ни на какие фактические данные на местах, утверждали в Группировке. Также заявления об окружении Купянска опроверг в ходе брифинга в Харькове министр внутренних дел Игорь Клименко. Он заверил, что ситуация в городе стабилизирована. Российские военные «понимают, что Купянск проигрывают», заявил 31 октября Владимир Зеленский. По данным президента, в городе Силы обороны проводят зачистку от оккупантов. Украинские военные вышли к реке и блокировали россиян, из-за чего те не могут передвигаться даже поодиночке. «Там также непросто, но все понятно», — заявил Зеленский.