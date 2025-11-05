У ворога знову є успіхи на Харківщині – DeepState оновив мапу

Сьогодні, 5 листопада, вдень проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. Аналітики інформують про просування армії РФ на Харківщині.

Так, за даними осінтерів, окупанти просунулись біля двох населених пунктів у Дворічанській громаді Куп’янського району. Йдеться про села Бологівка та Кам’янка.

Нагадаємо, про успіхи російських військових у Харківській області проєкт DeepState повідомляв напередодні, 4 листопада. Вони внесли зміни на мапу фронту на Харківщині, відзначивши просування окупантів на Борівському напрямку – в районі села Борівська Андріївка.

Тим часом, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко назвав новини з Куп’янська позитивними, а ситуація у місті, на його думку, стабілізована. За його словами, ЗСУ вже зачищають від окупантів правобережну частину міста. Крім того, є розуміння, скільки військових ворога перебуває у Куп’янську. Все це, зазначив Коваленко, не може не тішити.