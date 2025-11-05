У ворога знову є успіхи на Харківщині – DeepState оновив мапу
Сьогодні, 5 листопада, вдень проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. Аналітики інформують про просування армії РФ на Харківщині.
Так, за даними осінтерів, окупанти просунулись біля двох населених пунктів у Дворічанській громаді Куп’янського району. Йдеться про села Бологівка та Кам’янка.
Нагадаємо, про успіхи російських військових у Харківській області проєкт DeepState повідомляв напередодні, 4 листопада. Вони внесли зміни на мапу фронту на Харківщині, відзначивши просування окупантів на Борівському напрямку – в районі села Борівська Андріївка.
Тим часом, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко назвав новини з Куп’янська позитивними, а ситуація у місті, на його думку, стабілізована. За його словами, ЗСУ вже зачищають від окупантів правобережну частину міста. Крім того, є розуміння, скільки військових ворога перебуває у Куп’янську. Все це, зазначив Коваленко, не може не тішити.
Читайте також: Генштаб: 14 разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині. Де точилися бої
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, війна, продвижение, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У ворога знову є успіхи на Харківщині – DeepState оновив мапу», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2025 в 14:44;