Коваленко: ситуація в Куп’янську покращилася, на півночі можуть бути проблеми

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко назвав новини з Куп’янська позитивними, а ситуація у Куп’янську, на його думку, стабілізована.

ЗСУ вже зачищають від окупантів правобережну частину міста. Крім того, є розуміння, скільки військових ворога перебуває у Куп’янську. Все це, зазначив Коваленко, не може не тішити.

“Можна зробити висновок, що стабілізаційні дії були проведені успішно і надалі буде нарешті проведена нейтралізація Кіндрашівки, Радьківки та Голубівки як основного плацдарму для накопичення російських окупантів. Це моя особиста думка”, – уточнив Коваленко.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку, хоч і росіяни не проявляють особливої активності, – складніша.

“Вони (російські військові, – ред.) продовжують спроби розширення зон контролю південніше від річки Вовча. І тут, звісно ж, їм на допомогу якраз сприяє той факт, що після виходу на південний берег річки Вовча вони розширили саме в лісовому масиві зони контролю і рухаються до Цегельного. Тобто зараз тут немає якогось глобального прориву, але тенденція вкрай негативна, оскільки вони таким чином будуть мати і можливість виходу на західній околиці Вовчанська”, – зазначив експерт.

Відео: Oboz.ua

При цьому, вважає експерт, історія з пошкодженням Бєлгородської дамби все ж таки не змогла суттєво завадити росіянам.

“Так, була ускладнена їх логістика, це правда, логістика там у них мала серйозні проблеми, але все ж таки вони змогли перечекати цей момент розливу води, збільшення рівня води і відповідно продовжили свої тактичного рівня просування. Знову ж таки, повторюсь, не глобального значення, але вже зараз йдеться про те, що росіян треба стабілізувати їх просування в районі Цегельного і відповідно на захід від Вовчанська, бо якщо цього не відбудеться, то проблеми будуть з Вовчанськом і не тільки”, – додав аналітик.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про пошкодження дамби Бєлгородського водосховища.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» підтвердив, що воїни Першого окремого центру Сил безпілотних систем завдали удару по греблі Бєлгородського водосховища. Операція, за словами «Мадяра» отримала назву «Дамба, ну ти тримайся, якщо що!».

26 жовтня в 16 армійському корпусі зазначили, що через прорив дамби російські війська під Вовчанськом мають проблеми з логістикою.