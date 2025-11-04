На Харківщині окупанти вдарили по цивільних, які йшли з білим прапором

3 листопада у селі Кругляківка в Куп’янському районі ворог атакував БпЛА двох цивільних та собаку.

Доповнено о 13:35. За фактом вбивство росіянами двох мирних людей в селі Кругляківка, Харківська обласна прокуратура розпочала розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ.

«За даними слідства, 3 листопада 2025 року неподалік села Кругляківка російські військові завдали удари FPV-дронами по двох беззбройних цивільних людях. Потерпілі йшли дорогою, тримаючи білий прапор, що свідчило про їхній небойовий статус. Внаслідок цілеспрямованої атаки вони та їх собака загинули на місці», – розповіли правоохоронці.

13:05. Як повідомили у відділенні комунікацій 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, люди рухалися дорогою з білим прапором. Внаслідок удару вони загинули.

Військові акцентують: жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було.

«За наявними даними, ворог сам відзняв цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення ЗСУ. Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, проєкт «DeepState» 4 листопада оновив карту бойових дій. За даними аналітиків, ворог має успіхи у Харківській області. Йдеться про село Борівська Андріївка в Ізюмському районі.

