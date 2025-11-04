На Харківщині окупанти вдарили по цивільних, які йшли з білим прапором
3 листопада у селі Кругляківка в Куп’янському районі ворог атакував БпЛА двох цивільних та собаку.
Доповнено о 13:35. За фактом вбивство росіянами двох мирних людей в селі Кругляківка, Харківська обласна прокуратура розпочала розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ.
«За даними слідства, 3 листопада 2025 року неподалік села Кругляківка російські військові завдали удари FPV-дронами по двох беззбройних цивільних людях. Потерпілі йшли дорогою, тримаючи білий прапор, що свідчило про їхній небойовий статус. Внаслідок цілеспрямованої атаки вони та їх собака загинули на місці», – розповіли правоохоронці.
13:05. Як повідомили у відділенні комунікацій 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, люди рухалися дорогою з білим прапором. Внаслідок удару вони загинули.
Військові акцентують: жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було.
«За наявними даними, ворог сам відзняв цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення ЗСУ. Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, проєкт «DeepState» 4 листопада оновив карту бойових дій. За даними аналітиків, ворог має успіхи у Харківській області. Йдеться про село Борівська Андріївка в Ізюмському районі.
Читайте також: З міркувань безпеки сьогодні на Харківщині поїзди змінюють маршрути
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, гражданские, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині окупанти вдарили по цивільних, які йшли з білим прапором», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 13:35;